Що говорить Трамп та його команда про війну в Україні та мирні переговори: головні заяви

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Про "прогрес" у переговорах щодо завершення війни

Американський лідер Дональд Трамп ще з часів своєї передвиборчої кампанії наполягає на якнайшвидшому завершенні війни в Україні. Згідно з його свіжою заявою, США вже "досягають прогресу" у цьому питанні.

"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", – зазначив Трамп.

"Я сподіваюся, що це буде швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", – сказав президент США.

За словами Трампа, він має конкретний план, як завершити війну, але деталей не розкрив. При цьому, раніше лідер Штатів висловлювався про намір посилити санкції проти РФ.

До того ж наприкінці минулого тижня стало відомо, що Дональд Трамп хоче укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки.

Трамп про розмову з Путіним

Слова Дональда Трампа щодо просування у процесі мирного врегулювання пролунали одночасно з його заявою про розмову з главою РФ Володимиром Путіним.

У спілкуванні з представниками ЗМІ на борту свого літака Air Force One у п'ятницю 7 лютого президент США заявив, що говорив телефоном із кремлівським лідером. На запитання, скільки разів вони зідзвонювалися й коли відбулася остання розмова, Дональд Трамп не відповів.

"У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну", – зазначив він.

При цьому Трамп висловив думку, що Путіну нібито "небайдужі" вбивства на полі бою і він "хоче, щоб люди перестали гинути".

Американський президент наголосив, що Штати підтримують контакти із двома сторонами та заявив, що може уявити особисту зустріч із главою Кремля "у правильний час".

Зазначимо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив і не заперечив розмову Путіна і Трампа, проте заявив, що певні комунікації між Москвою і Вашингтоном "виникають різними каналами".

Про посилення санкцій проти РФ

Посилення тиску на економіку РФ за допомогою санкцій у Білому домі неодноразово називали одним зі способів заохочення Путіна до мирних переговорів.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог нещодавно оцінив наявні санкції на "трійку" за 10-бальною шкалою економічного тиску та заявив що Дональд Трамп готовий їх подвоїти, зокрема обмеження щодо енергетичного сектора РФ.

"Дійсно можна посилити санкції – особливо останні санкції (щодо видобутку та експорту нафти, – ред.)", – зазначив Келлог.

На його думку, Україна має продовжувати військовий тиск на ворога, але Росія готова до війни на виснаження, про що неодноразово доводила історія.

"Це країна, яка була готова втратити і втратила 700 тисяч у Сталінградській битві за шість місяців, і оком не змигнула", – сказав спецпредставник президента США.

Тому, як вважає Келлог, тиск на Росію має бути не лише військовим, але й економічним та дипломатичним.

Гарантії безпеки – на Європі

Президент США Дональд Трамп готовий до того, щоб залучити всі сторони до переговорів про завершення війни в Україні, але гарантії безпеки мають бути на європейцях. Таку заяву зробив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц.

"Я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з погляду гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", – зауважив посадовець.

Заява пролунала на тлі слів Трампа про те, що європейські країни роблять менший внесок у допомогу Україні, ніж США, тому в цьому питанні "необхідно зрівнятися".

Також в ефірі каналу NBC News Волц говорив про майбутнє військової допомоги Україні від США. За словами радника з нацбезпеки, Дональд Трамп має намір укласти партнерство щодо надання військової підтримки Україні в обмін на рідкоземельні метали і інші цінні ресурси

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісноземельних елементів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", – заявив Майк Волц.

Радник президента США з нацбезпеки анонсував обговорення найближчими днями плану завершення війни в Україні за участю держсекретаря США Марко Рубіо, очільника Пентагону Піта Хегсета, віцепрезидента Джей Ді Венса та спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлога.

За словами Волца, Дональд Трамп заручився підтримкою світових лідерів у його зусиллях закінчити війну в Україні. Це питання підіймалося у розмовах з главою КНР Сі Цзіньпіном, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, з лідерами на Близькому Сході.

"Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів", – сказав він.

"Ймовірна" зустріч Трампа з Зеленським

Дональд Трамп допустив зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", – заявив він у п'ятницю 7 лютого.

За словами американського лідера, він не планує подорожі до Києва, тому місцем зустрічі може бути Вашингтон.

Трамп вкотре запевнив, що дуже хоче допомогти Україні та згадав про можливість угоди щодо рідкоземельних металів.

"Одне із завдань, яке ми вирішуємо з президентом Зеленським, – це забезпечення безпеки їхніх активів. Вони мають активи під землею, рідкісноземельні та інші, але в основному рідкісноземельні. І ми хочемо мати безпеку – дійсно, ми хочемо безпеки", – зазначив американський президент.

Наразі відомо, що цього тижня глава України Володимир Зеленський відвідає Мюнхенську безпекову конференцію, але американського лідера Дональда Трампа на заході не буде. При цьому західні ЗМІ вже анонсували можливу зустріч Зеленського на полях MSC із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Плани на Мюнхенську конференцію

Крім віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо на Мюнхенську конференцію 14-16 лютого від США їде спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Напередодні Bloomberg написало, що під час конференції Келлог представить мирний план США щодо завершення війни в Україні. Проте американський генерал спростував цю інформацію, заявивши, що цей план має представляти президент Трамп, і на MSC цього не станеться.

За словами Келлога, під час Мюнхенської конференції він проведе дискусії із європейськими союзниками з питання завершення війни і про результати повідомить лідеру Штатів.

"Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі", – пояснив Кіт Келлог.

При цьому видання Semafor з посиланням на свої джерела пише, що Келлог наразі готується представити Трампу варіанти плану щодо припинення війни. Тому він має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО.

При підготовці використовувалися: публікації NBC News, Reuters, Semafor, New York Post, CBS News, Bloomberg.