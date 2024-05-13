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Що думають українські біженці в Німеччині, Польщі та Чехії про війну: опитування КМІС

Фото: Біженці в Німеччині, Польщі та Чехії вірять в перемогу України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (80%) вірять, що Україна переможе у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Щоправда, серед них повністю впевнені в цьому 40%, а решта вважають, що Україна скоріше переможе.

Разом з цим 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що розповсюджуються лише на контрольовані наразі урядом території. При цьому визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант - 33%, не визначилися з думкою - 16%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 20-26 квітня 2024 року провів на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" опитування українських біженців. Методом онлайн-інтерв’ю було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше, що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії).

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 14 березня 2024 року по всьому світу було зафіксовано 6,486 млн біженців з України (5,983 млн в Європі та 0,503 млн за межами Європи). Найбільше біженців в Німеччині - 1,140 млн осіб, Польщі - 957 тисяч та Чехії - 381 тисяча.

За даними опитування Центру Разумкова, станом на кінець березня 2024 року 83% в Україні опитаних вірять у перемогу у війні з Росією.

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