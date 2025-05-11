Що дасть Україні угода зі США по рідкісноземельних металах: думка науковця

Україна може отримати від США сучасні технології розвідки надр і точні оцінки покладів. Це відкриє шлях до розвитку виробництва.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.
Співпраця України зі США у видобутку рідкісноземельних металів може стати важливим кроком для розвитку національної економіки.
Окрім отримання передових технологій для експлуатаційної розвідки родовищ, Україна зможе почати працювати за міжнародними стандартами підрахунку запасів.
Це дозволить точніше оцінити наявність корисних копалин в Україні та сприятиме створенню нових робочих місць у цій галузі, що є важливим для розвитку внутрішнього ринку праці.
Наразі в країні майже немає виробництва рідкісних металів, але із залученням інвестицій та технологій від США ця ситуація може змінитись.
Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін.
Документ, підписаний першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом, став результатом тривалих переговорів між двома країнами та навіть предметом суперечок. Втім, як зазначали в уряді, Україна змогла домогтися вигідних для себе умов.
Загалом фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.
Водночас, як заявили в Мінекономіки, внесок України за рахунок доходів стосуватиметься не лише нових, але і так званих "сплячих ліцензій".
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