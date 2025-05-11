Что даст Украине соглашение с США по редкоземельным металлам: мнение ученого

Украина может получить от США современные технологии разведки недр и точные оценки залежей. Это откроет путь к развитию производства.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.
Сотрудничество Украины с США в добыче редкоземельных металлов может стать важным шагом для развития национальной экономики.
Кроме получения передовых технологий для эксплуатационной разведки месторождений, Украина сможет начать работать по международным стандартам подсчета запасов.
Это позволит точнее оценить наличие полезных ископаемых в Украине и будет способствовать созданию новых рабочих мест в этой области, что важно для развития внутреннего рынка труда.
Сейчас в стране почти нет производства редких металлов, но с привлечением инвестиций и технологий от США эта ситуация может измениться.
Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.
Документ, подписанный первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом, стал результатом длительных переговоров между двумя странами и даже предметом споров. Впрочем, как отмечали в правительстве, Украина смогла добиться выгодных для себя условий.
В целом фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно.
В то же время, как заявили в Минэкономики, вклад Украины за счет доходов будет касаться не только новых, но и так называемых "спящих лицензий".
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