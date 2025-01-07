Що чекає Монголію, яка відмовилась заарештовувати Путіна: відповідь ОП

"Така можливість прийняти відповідне рішення у Асамблеї є", - сказала вона та пояснила, що таким чином Монголія не буде мати інструменту міжнародного кримінального правосуддя.

Як зазначила Мудра, світ має реагувати на вчинок Монголії.

"Поки що монголи справді роблять вигляд, що нічого не відбулося, і вони не будуть виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. 24 жовтня 2024 року Палата попереднього провадження МКС визнала, що Монголія, не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, і, не передавши його суду, не виконала прохання Суду про співробітництво в цьому відношенні всупереч положенням Римського статуту", - сказала вона.

Мудра пояснила, що відповідно до положень Римського статуту Монголія повинна була виконати обов'язок співпрацювати.

"Обов'язок співпрацювати полягав в тому, що вони мали заарештувати і доправити Путіна до МКС. Вони цього не зробили", зазначила Мудра.

За її словами, з огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом, Палата визнала за необхідне передати справу до Асамблеї держав-учасниць. Це найвищий орган Міжнародного кримінального суду.

"Засідання асамблеї, як нам відомо, відбулося на початку грудня, але, на жаль, в мене відсутня якась інформація щодо рішення Асамблеї", - розповіла заступниця голови ОП.