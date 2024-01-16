За що частіше штрафують водіїв в Україні: найбільш поширені порушення ПДР

Офіційна інформація щодо найбільш популярних штрафів за порушення ПДР доволі обмежена. Поліція говорить в першу чергу про протоколи, складені на підставі інформації з камер фіксації правопорушень, а вони поки що відслідковують лише перевищення швидкості (за винятком однієї в Києві, яка “ловить” також порушення рядності).

Слід визнати, що і по причинах аварійності достеменної статистики в країні немає, адже детального розслідування кожного ДТП не проводиться. Але це в принципі не особливо і потрібно, бо кілька головних причин аварій домінують беззастережно і з великим відривом.

За що найчастіше штрафують водіїв

Найбільше штрафів водії України отримують за перевищення швидкості – і від вуличних камер спостереження, і безпосередньо від патрульних. Наприклад, камери за 10 місяців 2023 року “виписали” співвітчизникам 2 164 101 штрафів. Відрадно, що навіть водії-порушники здебільшого є свідомими громадянами: на середину листопада ними було сплачено майже 90% цих “роботизованих” постанов – на загальну суму 399 млн грн. Таким чином, лише завдяки камерам до казни щодня автомобілісти вносили більше 1,332 млн грн штрафів.

Не потрапляти на штрафи з камер нескладно, адже згідно законодавства, про наявність попереду камери попереджає відповідний знак – 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху", треба лише не прогавити його. Звісно, треба також знати, який ліміт встановлено на зазначеному відрізку шляху, і як правило, знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" перед камерами теж не маскують у кущах. Трохи складніше з камерами типу Trucam, якими контролюють швидкість мобільні патрулі. Знак 5.76 в такому випадку теж є, але він (через відповідну табличку 7.2.1) позначає лише ділянку шляху, де може стояти патрульна машина – а от чи буде вона насправді і наскільки вона буде помітна здалеку, це вже невідомо. Тому найвірніший спосіб не потрапити на камеру Trucam – слідкувати за знаками і дотримуватись ліміту.

Популярні штрафи

Інші порушення, за які найчастіше штрафують українських водіїв, теж спричинені в першу чергу свідомими діями водіїв, а не помилкою чи неуважністю.

Порушення правил маневрування . Під цим формулюванням в постановах про штрафи мається на увазі будь-який рух з порушеннями – обгін, зміна смуги, виїзд на зустрічну, проїзд на червоне світло тощо;

. Під цим формулюванням в постановах про штрафи мається на увазі будь-який рух з порушеннями – обгін, зміна смуги, виїзд на зустрічну, проїзд на червоне світло тощо; Порушення правил проїзду перехресть. Помилкове чи свідоме порушення на перехресті часто стає причиною ДТП з смертельними наслідками (це одна з трьох найперших причин такий аварій). Кожен виїзд на перетин доріг, навіть відомий вам вже багато років – щоразу нове завдання з кількома невідомими. Тобто – увага і ще раз увага;

Помилкове чи свідоме порушення на перехресті часто стає причиною ДТП з смертельними наслідками (це одна з трьох найперших причин такий аварій). Кожен виїзд на перетин доріг, навіть відомий вам вже багато років – щоразу нове завдання з кількома невідомими. Тобто – увага і ще раз увага; Керування в нетверезому стані. Жодних коментарів. Тим більше, що дозволені 0,2 проміле виключають помилкове покарання через алко-пари вид кефіру чи квасу.

Жодних коментарів. Тим більше, що дозволені 0,2 проміле виключають помилкове покарання через алко-пари вид кефіру чи квасу. Порушення правил зупинки та стоянки . Через масове переміщення населення до певних регіонів країни проблема паркування стала актуальною навіть для відносно невеликих міст. Водії залишають машини впритул до перехресть (менше 10 м), переходів (менше 10 м), автобусних зупинок (менше 30 м), на місцях для інвалідів тощо;

. Через масове переміщення населення до певних регіонів країни проблема паркування стала актуальною навіть для відносно невеликих міст. Водії залишають машини впритул до перехресть (менше 10 м), переходів (менше 10 м), автобусних зупинок (менше 30 м), на місцях для інвалідів тощо; Користування телефоном під час керування. Якщо апарат не в руках, а лежить на ”гучному зв’язку” на торпедо, розмову ним можна вести, бо покарання передбачено лише за розмову з триманням “засобу зв’язку” в руці (п. 2.9 ПДР). Але це формально, а насправді, більша шкода від таких комунікацій не у зайнятій руці, а в тому, що водій відволікає на розмову свою увагу.

Якщо коротко

Правила дорожнього руху порушувати не можна – навіть “дріб’язкові” пункти, і навіть, коли “ніхто не бачить”. Тому що така психологія людини: звикнувши безкарно порушувати у дрібницях, ми з часом починаємо дозволяти собі нехтувати і смертельно небезпечними заборонами. Тому не варто розглядати штрафи як несправедливість і велике зло – вони стоять на сторожі безпеки кожного учасника дорожнього руху.