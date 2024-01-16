За що частіше штрафують водіїв в Україні: найбільш поширені порушення ПДР

Штрафи, які накладають на водіїв-порушників – це не просто покарання, це свого роду платня за безпеку. Учасники дорожнього руху, будучи стримані гривневою відповідальністю, відмовляються від порушень – і ризиків на дорозі стає менше для всіх. А за що саме поліція найчастіше штрафує українських водіїв?
Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації були використані матеріали Департаменту патрульної поліції України, ресурсів data.gov.ua та opendatabot.ua.
Офіційна інформація щодо найбільш популярних штрафів за порушення ПДР доволі обмежена. Поліція говорить в першу чергу про протоколи, складені на підставі інформації з камер фіксації правопорушень, а вони поки що відслідковують лише перевищення швидкості (за винятком однієї в Києві, яка “ловить” також порушення рядності).
Слід визнати, що і по причинах аварійності достеменної статистики в країні немає, адже детального розслідування кожного ДТП не проводиться. Але це в принципі не особливо і потрібно, бо кілька головних причин аварій домінують беззастережно і з великим відривом.
Найбільше штрафів водії України отримують за перевищення швидкості – і від вуличних камер спостереження, і безпосередньо від патрульних. Наприклад, камери за 10 місяців 2023 року “виписали” співвітчизникам 2 164 101 штрафів. Відрадно, що навіть водії-порушники здебільшого є свідомими громадянами: на середину листопада ними було сплачено майже 90% цих “роботизованих” постанов – на загальну суму 399 млн грн. Таким чином, лише завдяки камерам до казни щодня автомобілісти вносили більше 1,332 млн грн штрафів.
Не потрапляти на штрафи з камер нескладно, адже згідно законодавства, про наявність попереду камери попереджає відповідний знак – 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху", треба лише не прогавити його. Звісно, треба також знати, який ліміт встановлено на зазначеному відрізку шляху, і як правило, знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" перед камерами теж не маскують у кущах. Трохи складніше з камерами типу Trucam, якими контролюють швидкість мобільні патрулі. Знак 5.76 в такому випадку теж є, але він (через відповідну табличку 7.2.1) позначає лише ділянку шляху, де може стояти патрульна машина – а от чи буде вона насправді і наскільки вона буде помітна здалеку, це вже невідомо. Тому найвірніший спосіб не потрапити на камеру Trucam – слідкувати за знаками і дотримуватись ліміту.
Інші порушення, за які найчастіше штрафують українських водіїв, теж спричинені в першу чергу свідомими діями водіїв, а не помилкою чи неуважністю.
Правила дорожнього руху порушувати не можна – навіть “дріб’язкові” пункти, і навіть, коли “ніхто не бачить”. Тому що така психологія людини: звикнувши безкарно порушувати у дрібницях, ми з часом починаємо дозволяти собі нехтувати і смертельно небезпечними заборонами. Тому не варто розглядати штрафи як несправедливість і велике зло – вони стоять на сторожі безпеки кожного учасника дорожнього руху.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як працюють камери фіксації порушень в Україні.