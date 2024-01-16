За что чаще штрафуют водителей в Украине: наиболее распространенные нарушения ПДД

Официальная информация о наиболее популярных штрафах за нарушение ПДД достаточно ограничена. Полиция говорит в первую очередь о протоколах, составленных на основании информации с камер фиксации правонарушений, а они пока отслеживают лишь превышение скорости (за исключением одной в Киеве, которая "ловит" также нарушение рядности).

Следует признать, что и по причинам аварийности подлинной статистики в стране нет, ведь детального расследования каждого ДТП не проводится. Но это в принципе не особо и нужно, потому что несколько главных причин аварий доминируют безоговорочно и с большим отрывом.

За что чаще всего штрафуют водителей

Больше всего штрафов водители Украины получают за превышение скорости – и от уличных камер наблюдения, и непосредственно от патрульных. К примеру, камеры за 10 месяцев 2023 года "выписали" соотечественникам 2 164 101 штрафов. Отрадно, что даже водители-нарушители в основном оказываются сознательными гражданами: на середину ноября ими было уплачено почти 90% этих “роботизированных” постановлений – на общую сумму 399 млн грн. Таким образом, только благодаря камерам в казну ежедневно автомобилисты вносили более 1,332 млн грн штрафов.

Не попадать на штрафы с камер несложно, ведь согласно законодательству, о наличии впереди камеры предупреждает соответствующий знак - 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД", нужно только не прозевать его. Конечно, нужно также знать, какой лимит установлен на указанном отрезке пути, и как правило, знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости" перед камерами тоже не маскируют в кустах. Несколько сложнее с камерами типа Trucam, которыми контролируют скорость мобильные патрули. Знак 5.76 в таком случае тоже есть, но он (через соответствующую табличку 7.2.1) обозначает лишь участок пути, где может стоять патрульная машина – а вот будет ли она на самом деле и насколько она будет видна издалека, это уже неизвестно. Поэтому самый верный способ не попасть на камеру Trucam – следить за знаками и соблюдать лимит.

Популярные штрафы

Другие нарушения, за которые чаще всего штрафуют украинских водителей, тоже вызваны в первую очередь осознанными действиями водителей, а не ошибкой или невнимательностью.

Нарушение правил маневрирования . Под этой формулировкой в постановлениях о штрафах подразумевается любое движение с нарушениями – обгон, перестроение з полосы в полосу, выезд на встречную, проезд на красный свет;

. Под этой формулировкой в постановлениях о штрафах подразумевается любое движение с нарушениями – обгон, перестроение з полосы в полосу, выезд на встречную, проезд на красный свет; Нарушение правил проезда перекрестков . Ошибочное или сознательное нарушение на перекрестке часто становится причиной ДТП со смертельным исходом (это одна из трех первых причин такой аварий). Каждый выезд на пересечение дорог, даже известное вам уже много лет – каждый раз новая задача с несколькими неизвестными. То есть – внимание и еще раз внимание;

. Ошибочное или сознательное нарушение на перекрестке часто становится причиной ДТП со смертельным исходом (это одна из трех первых причин такой аварий). Каждый выезд на пересечение дорог, даже известное вам уже много лет – каждый раз новая задача с несколькими неизвестными. То есть – внимание и еще раз внимание; Управление в нетрезвом состоянии . Никаких комментариев. Тем более, что разрешенные 0,2 промилле исключают ошибочное наказание из-за случайных алко-паров от кефира или кваса.

. Никаких комментариев. Тем более, что разрешенные 0,2 промилле исключают ошибочное наказание из-за случайных алко-паров от кефира или кваса. Нарушение правил остановки и стоянки . Из-за массового перемещения населения в определенные регионы страны проблема парковки стала актуальной даже для относительно небольших городов. Водители оставляют машины вплотную к перекресткам (менее 10 м), переходам (менее 10 м), автобусным остановкам (менее 30 м), на местах для инвалидов и т.п.;

. Из-за массового перемещения населения в определенные регионы страны проблема парковки стала актуальной даже для относительно небольших городов. Водители оставляют машины вплотную к перекресткам (менее 10 м), переходам (менее 10 м), автобусным остановкам (менее 30 м), на местах для инвалидов и т.п.; Пользование телефоном во время управления. Если аппарат не в руках, а лежит на ”громкой связи” на торпедо, разговор по нему можно вести, потому что наказание предусмотрено только за разговор с удержанием “средства связи” в руке (п. 2.9 ПДД). Но это формально, а на самом деле самый большой вред от таких коммуникаций не в занятой руке, а в том, что водитель отвлекает на разговор свое внимание.

Если коротко

Правила дорожного движения нарушать нельзя - даже "мелочные" пункты, и даже когда "никто не видит". Потому что такова психология человека: привыкнув безнаказанно нарушать в мелочах, мы со временем начинаем позволять себе пренебрегать и смертельно опасными запретами. Поэтому не стоит рассматривать штрафы как несправедливость и большое зло – они стоят на страже безопасности каждого участника дорожного движения.