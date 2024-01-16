За что чаще штрафуют водителей в Украине: наиболее распространенные нарушения ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей – это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность. Участники дорожного движения, будучи сдержанными гривневой ответственностью, отказываются от нарушений – и рисков на дороге становится меньше для всех. А за что именно полиция чаще всего штрафует украинских водителей?
О самых популярных штрафах для украинских водителей читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы Департамента патрульной полиции Украины, ресурсов data.gov.ua и opendatabot.ua.
Официальная информация о наиболее популярных штрафах за нарушение ПДД достаточно ограничена. Полиция говорит в первую очередь о протоколах, составленных на основании информации с камер фиксации правонарушений, а они пока отслеживают лишь превышение скорости (за исключением одной в Киеве, которая "ловит" также нарушение рядности).
Следует признать, что и по причинам аварийности подлинной статистики в стране нет, ведь детального расследования каждого ДТП не проводится. Но это в принципе не особо и нужно, потому что несколько главных причин аварий доминируют безоговорочно и с большим отрывом.
Больше всего штрафов водители Украины получают за превышение скорости – и от уличных камер наблюдения, и непосредственно от патрульных. К примеру, камеры за 10 месяцев 2023 года "выписали" соотечественникам 2 164 101 штрафов. Отрадно, что даже водители-нарушители в основном оказываются сознательными гражданами: на середину ноября ими было уплачено почти 90% этих “роботизированных” постановлений – на общую сумму 399 млн грн. Таким образом, только благодаря камерам в казну ежедневно автомобилисты вносили более 1,332 млн грн штрафов.
Не попадать на штрафы с камер несложно, ведь согласно законодательству, о наличии впереди камеры предупреждает соответствующий знак - 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД", нужно только не прозевать его. Конечно, нужно также знать, какой лимит установлен на указанном отрезке пути, и как правило, знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости" перед камерами тоже не маскируют в кустах. Несколько сложнее с камерами типа Trucam, которыми контролируют скорость мобильные патрули. Знак 5.76 в таком случае тоже есть, но он (через соответствующую табличку 7.2.1) обозначает лишь участок пути, где может стоять патрульная машина – а вот будет ли она на самом деле и насколько она будет видна издалека, это уже неизвестно. Поэтому самый верный способ не попасть на камеру Trucam – следить за знаками и соблюдать лимит.
Другие нарушения, за которые чаще всего штрафуют украинских водителей, тоже вызваны в первую очередь осознанными действиями водителей, а не ошибкой или невнимательностью.
Правила дорожного движения нарушать нельзя - даже "мелочные" пункты, и даже когда "никто не видит". Потому что такова психология человека: привыкнув безнаказанно нарушать в мелочах, мы со временем начинаем позволять себе пренебрегать и смертельно опасными запретами. Поэтому не стоит рассматривать штрафы как несправедливость и большое зло – они стоят на страже безопасности каждого участника дорожного движения.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как работают камеры фотофиксации нарушений в Украине.