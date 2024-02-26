Що буде з українцями у Чехії після березня 2025 року: відповідь міністра

У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. Це максимальний термін дії директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Під час дебатів біженці запитали голову МВС Чехії Віта Ракушана, що буде з українцями після закінчення захисту та чи зможуть залишитися у Чехії українці, які працюють, намагаються інтегруватися та вивчили чеську мову.

"Зрозуміло, однією з умов буде те, про що ви питаєте – це економічна самодостатність, наявність роботи, незалежність від нашої системи допомоги. Такі люди, звичайно, отримають певний тип права на довгострокове перебування", – відповів Віт Ракушан.

Урядовець додав, що якщо війна триватиме, то певний тип тимчасового захисту у Чехії діятиме і після березня 2025 року.

"Тим людям, які тут захочуть залишитися надовго, ми хочемо дати можливість перейти до іншого типу права на перебування", – зауважив міністр внутрішніх справ.

Водночас, а словами Віта Ракушана, остаточні рішення залежатимуть від загальних висновків ЄС. Також уряд обговорить ці питання з опозицією, щоб правові підстави для перебування українських біженців були довготривалі та стабільні.