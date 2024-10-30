Що буде з цінами на землю в Україні: прогнози експертів

Що відбувається з цінами на землю в 2024 році

Цінова динаміка на ринку сільськогосподарських земель в Україні від початку року залишається в основному стабільною, хоча спостерігаються певні регіональні відмінності. Якщо аналізувати загальний ринок, то значного зростання цін у 2024 році не відбувається, але й просідання також не спостерігається. Середня зважена ціна від початку року зростає поступово в межах до 10%, констатує комерційний директор компанії "Твоє Коло" Єгор Лісничий.

Цінова динаміка на ринку сільськогосподарських земель продовжує формуватися під впливом як негативних, так і позитивних чинників. Негативний фактор – зрозуміло, воєнний стан, бойові дії та мобілізаційні процеси, що створюють невизначеність для інвесторів. Проте відкриття можливості для юридичних осіб купувати землю дало ринку позитивний імпульс. З’явились нові гравці, серед яких не лише агровиробники, але й інші юридичні особи, які купують землю саме з інвестиційною метою.

Серед інших вагомих чинників, що впливають на ціни, варто згадати про конкурентне середовище. У місцях з високою концентрацією аграріїв спостерігається зростання цін, тоді як у регіонах з монополією одного виробника ціни майже не змінюються.

Що буде з цінами до кінця 2024 і в 2025 році

До кінця року навряд чи варто очікувати різкої зміни цін на землю в Україні. Можливе помірне зростання цін в центральних регіонах до 5-10% від поточного рівня. Однак ця динаміка може варіюватися залежно від багатьох факторів, сходяться на думці опитані РБК-Україна учасники ринку.

У 2025 році, швидше за все, ринок землі продовжить висхідну динаміку, з помірним зростанням цін та орендних ставок.

"За нашими оцінками, земля в центральних регіонах може додати у вартості 8-10% річних в доларах, або 15-20% у гривнях. Кількість привабливих земельних ділянок з оптимальними параметрами, ймовірно, не зростатиме, а, можливо, навіть зменшуватиметься. Це створить додатковий тиск на ціни та посилить конкуренцію. Ми також очікуємо зростання вартості оренди", – прогнозує Єгор Лісничий.

І тут є кілька факторів, що додають оптимізму. По-перше, аукціони з оренди державних земель створили передумови, коли держава сама зацікавлена в регулярному перегляді нормативної грошової оцінки (НГО) землі. Це може вплинути на договори оренди, де ставки оренди прив'язані до НГО, і потенційно призвести до зростання цих ставок.

По-друге, ті ж таки аукціони продемонстрували, що аграрії можуть платити значно вищу оренду. Тому в сегменті короткострокових договорів можна очікувати перегляд поточних умов і зростання оренди на 20, або навіть 50%.

Ну і, звичайно, закінчення війни перемогою України стимулюватиме стрімкий ріст ринку землі, а, отже, і цін. Ріст може бути кратним.

Фактор, який може сприяти здорожчанню землі, – зростання прибутків від продажу сільгосппродукції, що позитивно впливатиме на заробітки виробників, а відтак – і на потенційний попит на землю з боку цих виробників.

Керівник проєкту Concorde Capital "Kupy Pay" Володимир Радько переконаний, що в умовах війни попит і цінова ситуація на ринку землі буде залежати в першу чергу від можливостей агровиробників обробляти свої землі та експортувати продукцію. Також важливе значення матимуть темпи розмінування сільгоспземель на деокупованих територіях.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні скасовано мораторій (заборону) на продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель державної власності.

З 1 січня 2024 року купувати землю сільськогосподарського призначення дозволено українським юридичним особам, які створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава чи територіальні громади. Обмеження земель в одні руки – не більше 10 тис. га.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

Більш докладно про те, що відбувається з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна, читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.