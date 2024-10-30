Что будет с ценами на землю в Украине: прогнозы экспертов

Что происходит с ценами на землю в 2024 году

Ценовая динамика на рынке сельскохозяйственных земель в Украине с начала года остается в основном стабильной, хотя наблюдаются определенные региональные отличия. Если анализировать общий рынок, то значительного роста цен в 2024 году не происходит, но проседания также не наблюдается. Средняя взвешенная цена с начала года растет постепенно в пределах до 10%, констатирует коммерческий директор компании "Твоє Коло" Егор Лесничий.

Ценовая динамика на рынке сельскохозяйственных земель продолжает формироваться под влиянием как отрицательных, так и положительных факторов. Негативный фактор – разумеется, военное положение, боевые действия и мобилизационные процессы, создающие неопределенность для инвесторов. Однако открытие возможности для юридических лиц покупать землю дало рынку положительный импульс. Появились новые игроки, среди которых не только агропроизводители, но и другие юридические лица, покупающие землю именно в инвестиционных целях.

Среди других значимых факторов, влияющих на цены, следует упомянуть о конкурентной среде. В местах с высокой концентрацией аграриев наблюдается рост цен, в то время как в регионах с монополией одного производителя цены почти не изменяются.

Что будет с ценами до конца 2024 и в 2025 году

До конца года вряд ли следует ожидать резкого изменения цен на землю в Украине. Возможен умеренный рост цен в центральных регионах до 5-10% от текущего уровня. Однако эта динамика может варьироваться в зависимости от многих факторов, сходятся во мнении опрошенные участники рынка.

В 2025 году, скорее всего, рынок земли продолжит восходящую динамику с умеренным ростом цен и арендных ставок.

"По нашим оценкам, земля в центральных регионах может прибавить в стоимости 8-10% годовых в долларах, или 15-20% в гривнах. Количество привлекательных земельных участков с оптимальными параметрами, вероятно, не будет расти, а возможно даже будет уменьшаться. Это создаст дополнительное давление на цены и усугубит конкуренцию. Мы также ожидаем роста стоимости аренды", – прогнозирует Егор Лесничий.

И здесь есть несколько факторов, придающих оптимизм. Во-первых, аукционы по аренде государственных земель создали предпосылки, когда государство само заинтересовано в регулярном пересмотре нормативной денежной оценки (НДО) земли. Это может повлиять на договоры аренды, где ставки аренды привязаны к НДО, и потенциально привести к росту этих ставок.

Во-вторых, те же аукционы продемонстрировали, что аграрии могут платить значительно более высокую аренду. Поэтому в сегменте краткосрочных договоров можно ожидать пересмотра текущих условий и роста аренды на 20, или даже 50%.

Ну и, конечно, окончание войны победой Украины будет стимулировать стремительный рост рынка земли, а значит и цен. Рост может быть кратным.

Фактор, способствующий удорожанию земли, – рост доходов от продажи сельхозпродукции, что будет положительно влиять на заработки производителей, а следовательно – и на потенциальный спрос на землю со стороны этих производителей.

Руководитель проекта Concorde Capital "Kupy Pay" Владимир Радько убежден, что в условиях войны спрос и ценовая ситуация на рынке земли будут зависеть в первую очередь от возможностей агропроизводителей обрабатывать свои земли и экспортировать продукцию. Также немаловажное значение будут иметь темпы разминирования сельхозземель на деоккупированных территориях.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине отменен мораторий (запрет) на продажу земель сельскохозяйственного назначения, кроме земель государственной собственности.

С 1 января 2024 года покупать землю сельскохозяйственного назначения разрешено украинским юридическим лицам, созданным и зарегистрированным по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины и/или государство или территориальные общины. Ограничение земель в одни руки – не более 10 тыс. га.

До 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Более подробно о том, что происходит с ценами на землю в Украине и как на них влияет война, читайте в авторском материале РБК-Украина.