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Що буде з цінами на український експорт: прогноз НБУ

Фото: ціни на експорт з України знизилися з рекордних рівнів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сповільнення світової економіки, "зерновий коридор" з України, фактичні та очікувані надходження газу та нафти від альтернативних постачальників знизили ціни на світових товарних ринках із рекордних рівнів першого півріччя 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, ціни на зернові, включно на пшеницю та кукурудзу, знизилися від рекордних значень першого півріччя, зокрема, завдяки відновленню українського експорту. Нині на досить високому рівні їх утримують проблеми з погодними умовами та збором нового врожаю в низці провідних виробників світу (США, Австралії, Франції).

Очікується, що завдяки продовженню роботи "зернового коридору" та розширенню посівних площ у країнах Південної півкулі пшениця дешевшатиме далі.

Ціни на сталь та залізну руду скорочувалися через млявий попит, спричинений сповільненням глобальної економіки, включно з Китаєм. З огляду на песимістичні прогнози світового зростання, тенденція може тривати, зазначають в НБУ.

"Разом з тим Україні важко скористатися поточними високими цінами через втрату виробничих та логістичних потужностей насамперед у видобуванні та металургії", - йдеться у звіті.

Ціни на енергоносії

Як зазначили в НБУ динаміка цін на нафту є низхідною передусім через уповільнення світової економіки. Попри російський шантаж, ціни на природний газ у Європі відчутно скоротилися завдяки м’якій погоді восени, заповненню газосховищ, збільшенню постачань з Норвегії та надходжень скрапленого газу (зокрема зі США, Катару, Алжиру та Австралії).

"Зниження цін на енергоносії є позитивним чинником також для України. Проте з початком холодного сезону ціни залишаються високими і волатильними", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує зниження цін на газ в Європі та світових цін на нафту у 2023-2024 роках.

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