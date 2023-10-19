Що буде з цінами в Україні протягом найближчих 12 місяців: прогнози покращуються
Зростання цін в Україні сповільнилося до мінімуму з початку 2021 року. Інфляційні очікування поступово покращуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
За даними НБУ, банкіри в жовтні 2023 року чекають на інфляцію в наступні 12 місяців на рівні 12,7%. У липні вони чекали на зростання цін на 13,8%.
Крім того, фінансові аналітики прогнозують інфляцію 10,3% (дані за вересень), керівники підприємств - 14,8% (дані за серпень), населення України - 11,6% (дані за вересень).
Інфляція в Україні
Нагадаємо, 2022 року інфляція в Україні прискорилася до 26,6%. У вересні 2023 року інфляція знизилася до 7,1%.
НБУ в липні значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції на 2023 рік.