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Що буде з цінами в Україні: прогноз на найближчий рік

Фото: Ціни в Україні зростатимуть повільніше (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до мінімуму за останні 2,5 роки. Фінансові аналітики та населення очікують збереження цієї тенденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За даними НБУ, фінансові аналітики у вересні 2023 року прогнозують, що протягом наступних 12 місяців інфляція складе 10,3%. У липні вони чекали на 12,0%.

Населення в серпні чекало на інфляцію 12,5% (у липні - 13,1%)

Крім того, банкіри у липні прогнозують інфляцію протягом наступних 12 місяців на рівні 13,8%.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

За даними НБУ, споживча інфляція в Україні в серпні сповільнилася завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань збереження курсової стійкості.

НБУ значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.

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