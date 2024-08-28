Що буде з цінами в Україні: прогноз експертів на осінь

За даними Держстату, в липні в Україні була зафіксована нульова інфляція, у річному вимірі інфляція прискорилася до 5,4%.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що ціни зростуть вже в серпні. "Я думаю, що не буде інфляція нульовою ані в серпні, ані в наступні місяці. Буде зростання цін", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Експерт зазначив, що є загальні чинники розбалансування ситуації. Зокрема, підприємства переходили на генератори через масові відключення світла. Через це зростуть ціни рахунок того, що електроенергія йшла за рахунок спалювання пального, що набагато дорожче, ніж традиційні джерела постачання електроенергії. Також впливають на ціни логістичні проблеми та необхідність зберіганням продукції на складах в особливих умовах холодильних установок.

"Все це призводить до того, що збільшується вартість всіх цих елементів і відповідно збільшується цін", - сказав він.

За його словами, у вересні та наступні місяці буде збільшення інфляції, особливо, якщо Верховна Рада прийме збільшення податків. "Ці податки увійдуть в будь-якому випадку, і це призведе до того, що ціна збільшиться. Нові тарифи на комуналку запрацюють в кінці року, коли почнеться опалювальний сезон. Це ж стосується акцизів на пальне, акцизів на тютюн, перспектив того, що збільшаться акцизи на солодкі газовані напої", - зазначив Плотніков.

Ціни на продукти

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначив в коментарі РБК-Україна, що ціни на продукти харчування, скоріш за все, почнуть зростати вже з кінця вересня й на це є декілька причин.

"По-перше, логістичні витрати зростатимуть через підвищення цін на пальне, а вже з настанням холодів це ж пальне буде використовуватися й для альтернативного джерела енергії (генератори), що підвищить собівартість продукції", - сказав він.

За його словами, можливе збільшення цін на сировину для переробних підприємств. "Для прикладу, закупівельні ціни на молоко зростають й порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 30%. Схожа ситуація з зерновими культурами, які в середньому зросли також на 20-30%", - додав експерт.