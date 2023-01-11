Що буде з цінами в Україні на початку 2023 року: прогноз Мінекономіки

В Міністерстві економіки України очікують, що ціни зростатимуть помірно. Інфляційна динаміка не відрізнятися від кінця минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
"На початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання", - йдеться в повідомленні.
Як нагадали в прес-службі, у грудні 2022 року темпи споживчої інфляції залишилися на рівні попереднього місяця - 0,7% за місяць. Річна інфляція склала 26,6%, і цей показник виявився меншим за офіційний прогноз уряду (29,3%).
Як зазначили в міністерстві, упродовж всього часу війни інфляцію практично формували два головних чинники війни:
За даними міністерства, стабілізації ринку сприяє продовольчий імпорт, що підкріплює вітчизняну пропозицію товарів, не додаючи наразі поштовху в напрямку зростання цін внаслідок:
Також важливим є стримуючий вплив на загальний індекс інфляції від мораторію на зростання комунальних тарифів, які за рік збільшилися лише на 6,0%.
Зазначимо, що в уряді очікували, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році. Офіційний прогноз Кабміну на 2023 рік залишається незмінним - 28,0%.