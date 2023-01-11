Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики

В Министерстве экономики Украины ожидают, что цены будут расти умеренно. Инфляционная динамика не отличается от конца прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .
"В начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста", - говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, в декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца - 0,7% за месяц. Годовая инфляция составила 26,6%, и этот показатель оказался меньше официального прогноза правительства (29,3%).
Как отметили в министерстве, на протяжении всего времени войны инфляцию практически формировали два главных фактора войны:
По данным министерства, стабилизации рынка способствует продовольственный импорт, подкрепляющий отечественное предложение товаров, не добавляя толчка к росту цен вследствие:
Также важно сдерживающее влияние на общий индекс инфляции от моратория на рост коммунальных тарифов, которые за год увеличились только на 6,0%.
Отметим, что в правительстве ожидали, что инфляция в Украине составит 29,3% в 2022 году. Официальный прогноз Кабмина на 2023 год остается неизменным – 28,0%.