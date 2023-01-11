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Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики

Фото: цены будут расти умеренно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Министерстве экономики Украины ожидают, что цены будут расти умеренно. Инфляционная динамика не отличается от конца прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

"В начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца - 0,7% за месяц. Годовая инфляция составила 26,6%, и этот показатель оказался меньше официального прогноза правительства (29,3%).

Как отметили в министерстве, на протяжении всего времени войны инфляцию практически формировали два главных фактора войны:

  • первый - объемы разрушения инфраструктуры (в т.ч. энергетики) и логистики и, соответственно, скорость восстановления и адаптации экономики;
  • второй - уровень и скорость миграции как фактор спроса и фактор обеспечения трудовыми ресурсами потребности производства (и, следовательно, формирование предложения товаров и услуг).

По данным министерства, стабилизации рынка способствует продовольственный импорт, подкрепляющий отечественное предложение товаров, не добавляя толчка к росту цен вследствие:

  • относительной стабильности цен на продовольствие на мировых рынках,
  • фиксации обменного курса гривны и ее относительной стабильности на наличном рынке

Также важно сдерживающее влияние на общий индекс инфляции от моратория на рост коммунальных тарифов, которые за год увеличились только на 6,0%.

Отметим, что в правительстве ожидали, что инфляция в Украине составит 29,3% в 2022 году. Официальный прогноз Кабмина на 2023 год остается неизменным – 28,0%.

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