Що буде з цінами в Україні: НБУ погіршив прогноз з інфляції

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2025 році на рівні 6,6% (попередній прогноз - 6,0%), у 2026 році інфляція впаде до 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).

Як зазначив Пишний, після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі.

"Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та негативний вплив літньої посухи на цьогорічну врожайність", - сказав він.

За його словами, попередні оцінки інфляції в липні підтверджують її подальше прискорення.

Водночас інфляція залишатиметься помірною - 8,5% на кінець року. Цьому, зокрема, посприяють заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку. Стримуючий вплив на ціни матиме й подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду, додав Пишний.

"Зважена процентна та валютно-курсова політика НБУ, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску дадуть змогу сповільнити інфляцію вже у 2025 році - до 6,6%. У 2026 році інфляція повернеться до цілі НБУ в 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці", - сказав Пишний.

Інфляція в Україні

За підсумками 2023 року споживча інфляція в Україні становила 5,1%, що значно нижче, ніж у 2022 році (26,6%).

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у червні 2024 року зросли на 2,2%. З початку року ціни зросли на 4,3%. Річна інфляція прискорилася до 4,8%.