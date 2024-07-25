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Что будет с ценами в Украине: НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году до 8,5%. В апреле центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 8,2%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз - 6,0%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз - 5,0%).

Как отметил Пышный, после продолжительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% в годовом исчислении.

"Ценное давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса, повышения акцизов, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативного влияния летней засухи на урожайность этого года", - сказал он.

По его словам, предварительные оценки инфляции в июле подтверждают дальнейшее ускорение.

В то же время инфляция будет оставаться умеренной – 8,5% на конец года. Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка. Сдерживающее влияние на цены окажет и дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду, добавил Пышный.

"Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году – до 6,6%. В 2026 году инфляция вернется к цели НБУ в 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и последующего улучшение ситуации в энергетике", - сказал Пышный.

Инфляция в Украине

По итогам 2023 потребительская инфляция в Украине составила 5,1%, что значительно ниже, чем в 2022 году (26,6%).

Напомним, потребительские цены в Украине в июне 2024 г. выросли на 2,2%. С начала года цены выросли на 4,3%. Годовая инфляция ускорилась до 4,8%.

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