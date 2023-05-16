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Що буде з цінами в Україні: банкіри та фінансові аналітики покращили прогнози з інфляції

Фото: інфляція в Україні уповільниться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфляційні очікування в Україні покращилися. Банкіри, фінансові аналітики та громадяни очікують, що зростання цін у наступні 12 місяців уповільниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитувань НБУ.

За даними НБУ, банкіри у квітні прогнозували річну інфляцію на рівні 17,4%. У січні вони чекали інфляцію 22,9%.

Фінансові аналітики у квітні прогнозували інфляцію 16,2% порівняно з 16,8% у березні.

Водночас населення прогнозує інфляцію 11,0% (у березні - 12,4%).

Нагадаємо, у квітні інфляція в Україні впала до 17,9%. Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

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Інфляція в УкраїніНаціональний банк України