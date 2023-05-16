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Что будет с ценами в Украине: банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы по инфляции

Фото: инфляция в Украине замедлится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфляционные ожидания в Украине улучшились. Банкиры, финансовые аналитики и граждане ожидают, что рост цен в последующие 12 месяцев замедлится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросов НБУ .

По данным НБУ, банкиры в апреле прогнозировали годовую инфляцию на уровне 17,4%. В январе они ожидали инфляцию 22,9%.

Финансовые аналитики в апреле прогнозировали инфляцию 16,2% по сравнению с 16,8% в марте.

В то же время население прогнозирует инфляцию 11,0% (в марте – 12,4%).

Напомним, в апреле инфляция в Украине снизилась до 17,9%. Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года замедлится до 14,8%.

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Инфляция в УкраинеНациональный банк Украины