Що буде з цінами на продукти в Україні: прогноз до 2025 року

Як зазначається у звіті, у ІІІ кварталі 2023 року споживча інфляція надалі стрімко знижувалася (до 7,1% р/р у вересні). Фактичні темпи зростання цін були суттєво нижчими за липневий прогноз НБУ. Швидше сповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією продовольчих товарів нового врожаю, зокрема овочів та фруктів, зернових та олійних.

Пропозиція інших видів с/г продукції, зокрема зернових та олійних, також перевищила очікування. Це зумовлено не лише вищими за торішні врожаями, а й подальшими логістичними та торговельними складнощами для експорту агропродукції. Останнє разом зі зниженням світових цін на продовольство зумовило зниження внутрішніх цін на с/г продукцію в Україні, а отже й на продовольчу сировину та корми, що використовуються в інших ланцюгах виробництва, йдеться у звіті.

За даними НБУ, дешевшали також крупи та борошно. Поглибилося падіння цін на соняшникову олію. Це, зі свого боку, сповільнило зростання цін на продукти переробки олії. Повільніше дорожчали молочні продукти, хліб та борошняні вироби.

Темпи подорожчання яєць знизилися, однак залишалися високими через збільшення їх експорту. Сповільнилося зростання цін на м’ясо, хоча його вартість також залишалася високою під впливом обмеженої пропозиції. У результаті індекс цін на сирі продукти харчування практично повернувся на рівень минулого року (зростання становило лише 0,3% р/р у вересні). Також сповільнилося подорожчання оброблених продуктів харчування (до 10., % р/р), йдеться у звіті.

Прогноз НБУ

НБУ очікує, що продовольча інфляція залишатиметься низькою протягом наступних кількох місяців під впливом чинників пропозиції. У річному вимірі з другого півріччя 2024 року вона пришвидшиться через низьку базу порівняння та дещо нижчі врожаї, ураховуючи низьку ймовірність повторення надсприятливих погодних умов.

"Однак за відсутності суттєвих шоків пропозиції у 2025 році продовольча інфляція сповільниться до 3%. Цьому сприятимуть нарощування виробництва, зокрема на деокупованих територіях та розмінованих прифронтових площах, а також стабільні світові ціни на продовольство. Незначне подорожчання продуктів харчування зумовлюватиметься переважно збільшенням попиту унаслідок зростання доходів населення та повернення вимушених мігрантів", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний фактор цього перегляду - вплив високих урожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,5% до 9,8%.