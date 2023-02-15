Запаси пального в Україні перевищили довоєнний рівень

Обсяг запасів пального в Україні у січні 2023 року перевищив рівень січня минулого року. Водночас споживання під час війни суттєво зменшилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Баланс ринку пального перевищив баланс січня минулого року, тобто довоєнного… Ми маємо сьогодні дуже гарний запас пального, і ми дуже впевнено рухаємося у цей весняний сезон", - сказав він.

Як зазначив Куюн, збільшення запасів було спричинене тим, що з жовтня уряд ініціював з учасниками рику обговорення цього питання, "оскільки всі розуміли, що з 5 лютого стартує ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу, і були побоювання з приводу того, що можливий дефіцит"..

Куюн не виключив, що самі росіяни розганяли інформацію, "що буде дефіцит, що буде здороження, що всі зупиняться". Однак ринок відзначив дату 5 лютого черговим падінням цін на АЗС, зазначив експерт.

За його словами, Україна вперше почала імпорт дизельного палива зі США. "Розпочалися досить масовані постачання американського дизельного палива. У січні вони почалися, у лютому вони зростають", - сказав він та додав, Україна також імпортує з різних країни, серед яких Тайвань, Індія, Нідерланди.