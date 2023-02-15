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Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз до конца зимы

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Украина, Среда 15 февраля 2023 13:57
Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз до конца зимы Фото: цены на топливо в Украине будут снижаться  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на топливо в Украине снижаются в январе-феврале 2023 года. До конца месяца горючее может подешеветь еще на 1-2 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на брифинге, который транслировался на Youtube .

По его данным, цены на бензин и дизель за январь упали на 4-5 гривен за литр, автогаз подешевел примерно на 15%.

"И я вижу, что в феврале у нас еще сохраняется потенциал для дальнейшего снижения цен на 1-2 гривны за литр - это минимум", - сказал он.

Куюн отметил, что в ожидании эмбарго на российские нефтепродукты были сделаны значительные запасы. "Эмбарго повлияло странным образом. Оно повлияло и на нас, и европейцы, все хорошо подготовились. Европа залита топливом, мы залиты топливом. Сегодня у крупнейших сетей в Украине готоплива более чем на 30 суток", - сказал он.

По его словам, "все залиты топливом и все хотят его продать".

"Эмбарго очень хорошо повлияло на рынок вообще", - добавил он.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей заявил, что объем запасов горючего в Украине в январе 2023 превысил уровень января прошлого года. В то же время, потребление во время войны существенно уменьшилось.

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