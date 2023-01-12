Що буде з цінами на нафту у 2023 році: прогноз Morgan Stanley

"Ми бачимо, що ринок нафти прийде в рівновагу у другому кварталі і стане жорстким у третьому та четвертому кварталах, що підтримає вищі ціни наприкінці цього року", - йдеться у прогнозі банку.

Morgan Stanley очікує, що ціни на нафту Brent у першому кварталі залишаться в діапазоні близько 80-85 доларів за барель, а до кінця року ціни досягнуть 110 доларів за барель. Банк зазначив, що "стеля пропозиції не за горами, а запаси відверто низькі"

Еталонна нафта марки Brent торгувалася близько 83 доларів за барель у четвер, 12 січня.

"Ми прогнозуємо зростання попиту на нафту в Китаї через "повторне відкриття" на рівні близько 1 млн барелів на добу, яке реалізовуватиметься поступово протягом року", - заявили в банку.

Китай скасував свої суворі заходи щодо боротьби з COVID-19, знявши блокування, скасувавши карантин і припинивши регулярне тестування.

Тим часом з 5 лютого "Велика сімка" (G7) запровадить граничні ціни на російські нафтопродукти, щоб ще більше скоротити доходи Москви від експорту енергоносіїв та її можливості фінансувати своє вторгнення в Україну.

Morgan Stanley прогнозує перебої з постачанням російської нафти на рівні "1 млн барелів на добу порівняно з поточними рівнями" через цінові обмеження.

Банк Barclays заявив раніше, що погіршення світової виробничої активності може створити ризик зниження його поточного прогнозу ціни Brent у 98 доларів за барель на 2023 рік.