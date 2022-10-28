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Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

Фото: ціни на бензин зростуть ще на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося (до 66,2% р/р у вересні), хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

"Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік). З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту. З іншого - очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими", - йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію.

Нагадаємо, Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у вересні 2022 року. Порівняно із серпнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривень за літр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривень за літр, дизельне паливо - на 1,0% до 53,1 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,0% до 26,1 гривень за літр.

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Ціни на бензинНаціональний банк України