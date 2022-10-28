Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося (до 66,2% р/р у вересні), хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2022 року).

"Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік). З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту. З іншого - очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими", - йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію.