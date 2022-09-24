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Що буде з цінами на бензин після повернення акцизів: прогноз Мінекономіки

Фото: повернення акцизів не вплине на ціну бензину, переконують чиновники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення цін на пальне в Україні після повернення акцизів не очікується. Перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що дефіциту також не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За його словами, розмір акцизу складає 3,5-4 гривень за літр. Але саме на таку ціну зараз мають впасти ціни пальне в Україні. Зниження вартості палива - це загальносвітова тенденція, яка пов’язана з подешевшанням нафти.

"На українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до існуючої ціни без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчий перспективі ми не очікуємо", - заявив Кудін.

Чиновник нагадав, що ціна на нафту на світових ринках пішла вниз. Три місяці назад вона сягала 120 доларів за барель, а зараз - на рівні 88 доларів за барель.

"Це дуже значне зниження. Світова економіка отримала велику інфляцію здебільшого за рахунок зростання цін на енергоносії. Уряди провідних країн світу зацікавилися цим питанням і почали шукати шляхи, яким чином ціну знизити. В ринковій економіці є тільки один шлях для цього - це збільшити об'єм пропозиції. Відповідно на тлі заяв Саудівської Аравії про збільшення видобутку, світові ціни пішли вниз. Цей фактор і дає нам можливість отримати потенційне зниження собівартості виробництва пального", - сказав він.

За його словами, ще один фактор - це національна валюта, яка після зміни фіксованого курсу на початку літа, залишається на нинішньому рівні. "При збереженні фіксованого курсу ми не очікуємо цінових коливань", - додав він.

Також Кудін заявив, що дефіциту пального найближчим часом на роздрібному ринку не очікується.

"Ринок наразі повністю забезпечений пальним. Ми спостерігаємо навіть профіцит нафтопродуктів – оператори зуміли накопичити резерви і запаси, яких не вистачало в період дефіциту. Сьогодні відбулась повна диверсифікація поставок, і Україна - це перша країна в Європі, яка повністю відмовилась від російських нафтопродуктів", - сказав Кудін.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала пропозицію уряду України та частково повернула акцизи на пальне: для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів, для газу - 52 євро за 1000 літрів.

При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.

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