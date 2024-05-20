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Що буде з транзитом газу РФ та українською ГТС після 2024 року: думка експерта

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Данило Крамаренко

Українські компанії не будуть вести переговори з російським "Газпромом" для продовження транзиту газу.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Поки що офіційна позиція така, що українські компанії та український уряд не будуть вести переговори з "Газпромом". Тому найімовірніше транзиту не буде, оскільки без контракту це неможливо здійснити", - заявив Омельченко.

За його словами, теоретично постачання російського газу через Україну можливе після 2024 року за умови, що європейські компанії безпосередньо домовляться з "Газпромом" і Оператором ГТС.

У цьому разі найімовірнішим сценарієм є підписання європейськими компаніями додаткової угоди, у межах якої оформлюється перенесення точки здачі газу до кордону України та РФ у районі ГВС "Суджа". 

"Але це лише в теорії, оскільки подібна технічна угода в умовах війни, на мій погляд, неможлива", - додав експерт.

Омельченко вважає, що Росія насправді зацікавлена в подовженні угоди про транзит газу, бо не хоче повністю втрачати найліквідніший європейський ринок. А заміщення на китайський ринок не відбувається.

"Як ми бачимо, переговори на найвищому рівні з Сі Цзіньпіном ні до чого не привели. Китайці не хочуть займатися проєктом "Сила Сибіру-2". Думаю, "Газпром" зацікавлений в українському маршруті, але ми не зацікавлені, оскільки не можемо під час війни вести переговори. Це означало б, що нам знову ставитимуть умови і викручуватимуть руки", - розповів він у бесіді з виданням.

Водночас експерт зазначив, що без газового транзиту з Росії українська ГТС працюватиме в нестандартному режимі, однак відповідні заходи вже підготовлено.

"Великих складнощів у переведенні роботи ГТС у безтранзитний режим не очікується. Як вона буде працювати? Це буде прокачування газу власного видобутку і зберігання природного газу в ПСГ", - пояснив Омельченко.

За словами Омельченка, щойно будуть відповідні європейські закони, пов'язані з угодою з Україною, експорт біометану може початися.

"Це може відбутися в найближчі місяці. Але спочатку, знову-таки, це не будуть якісь гігантські обсяги", - додав експерт.

Транзит російського газу

Попри повномасштабну агресію Росії, Україна досі транспортує газ до європейських країн, які вкрай залежать від цих поставок. Однак 31 грудня 2024 року чинний контракт з "Газпромом" спливає, що призведе до припинення транзиту через українську територію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль чітко заявив, що Україна не буде вести переговори з Росією щодо продовження транзиту.

Більш детально про ситуацію з транзитом - у матеріалі РБК-Україна.

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