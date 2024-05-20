Что будет с транзитом газа РФ и украинской ГТС после 2024 года: мнение эксперта

"Пока официальная позиция такова, что украинские компании и украинское правительство не будут вести переговоры с "Газпромом". Поэтому скорее всего транзита не будет, поскольку без контракта это невозможно осуществить", - заявил Омельченко.

По его словам, теоретически поставки российского газа через Украину возможны после 2024 года при условии, что европейские компании напрямую договорятся с "Газпромом" и Оператором ГТС.

В этом случае наиболее вероятным сценарием является подписание европейскими компаниями дополнительного соглашения, в рамках которого оформляется перенос точки сдачи газа до границы Украины и РФ в районе ГИС "Суджа".

"Но это лишь в теории, поскольку подобное техническое соглашение в условиях войны, на мой взгляд, невозможно", - добавил эксперт.

Омельченко считает, что Россия на самом деле заинтересована в продлении соглашения о транзите газа, потому что не хочет полностью терять самый ликвидный европейский рынок. А замещения на китайский рынок не происходит.

"Как мы видим, переговоры на самом высоком уровне с Си Цзиньпином ни к чему не привели. Китайцы не хотят заниматься проектом "Сила Сибири-2". Думаю, "Газпром" заинтересован в украинском маршруте, но мы не заинтересованы, так как не можем во время войны вести переговоры. Это означало бы, что нам снова будут ставить условия и выкручивать руки", - рассказал он в беседе с изданием.

При этом эксперт отметил, что без газового транзита из России украинская ГТС будет работать в нестандартном режиме, однако соответствующие меры уже подготовлены.

"Больших сложностей в переводе работы ГТС в бестранзитный режим не ожидается. Как она будет работать? Это будет прокачка газа собственной добычи и хранение природного газа в ПХГ", - объяснил Омельченко.

По словам Омельченко, как только будут соответствующие европейские законы, связанные с соглашением с Украиной, экспорт биометана может начаться.

"Это может произойти в ближайшие месяцы. Но сначала, опять-таки, это не будут какие-то гигантские объемы", - добавил эксперт.