Що буде робити Україна, якщо РФ порушить перемир'я в Чорному морі: відповідь ВМС

Зокрема, він нагадав слова міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що РФ не може залишати східну частину Чорного моря. В іншому випадку Київ буде вважати це порушенням перемир'я.

"Це теж вже неодноразово обговорювалося і вищим керівництвом країни, що, звісно, реакція буде адекватною. І міністр оборони України Рустем Умєров так само озвучував вимогу щодо того, що росіяни не можуть покидати східну частину Чорного моря, де вони мають формальне юридичне право знаходитися, це узбережжя російське, і де вони фактично і знаходяться вже тривалий час", - сказав він.

Також Плетенчук повторив свої слова, що для України припиненням вогню в Чорному морі перш за все є припинення обстрілів портової інфраструктури. Водночас право бити по російських військових кораблях залишається.

"І так, це про безпеку. Це про те, які об'єкти не можна уражати під час перемир'я. Це, звісно, стосується сталої роботи нашого зернового коридору і можливості набувати експортних спроможностей. Щодо безпосередньо військових цілей - як ви знаєте, з того, що було озвучено представниками українського МЗС, на військові об'єкти, такі як кораблі, наприклад, це не поширюється", - додав речник.