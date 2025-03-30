Що буде робити Україна, якщо РФ порушить перемир'я в Чорному морі: відповідь ВМС

У разі, якщо Російська Федерація порушить перемир'я в акваторії Чорного моря, Україна буде реагувати.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Зокрема, він нагадав слова міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що РФ не може залишати східну частину Чорного моря. В іншому випадку Київ буде вважати це порушенням перемир'я.
"Це теж вже неодноразово обговорювалося і вищим керівництвом країни, що, звісно, реакція буде адекватною. І міністр оборони України Рустем Умєров так само озвучував вимогу щодо того, що росіяни не можуть покидати східну частину Чорного моря, де вони мають формальне юридичне право знаходитися, це узбережжя російське, і де вони фактично і знаходяться вже тривалий час", - сказав він.
Також Плетенчук повторив свої слова, що для України припиненням вогню в Чорному морі перш за все є припинення обстрілів портової інфраструктури. Водночас право бити по російських військових кораблях залишається.
"І так, це про безпеку. Це про те, які об'єкти не можна уражати під час перемир'я. Це, звісно, стосується сталої роботи нашого зернового коридору і можливості набувати експортних спроможностей. Щодо безпосередньо військових цілей - як ви знаєте, з того, що було озвучено представниками українського МЗС, на військові об'єкти, такі як кораблі, наприклад, це не поширюється", - додав речник.
Нагадаємо, вчора віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією діє енергетичне перемир'я. Його слова прокладки після того, як РФ протягом останніх кількох здійснювала атаки на українські об'єкти. Також він сказав, що перемир'я в Чорному морі майже досягнуто.
"Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є перемир'я щодо торгівлі в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", - сказав Венс.
Крім того, за його словами, після перемир'я на Чорному морі будуть розглядатися подальші кроки в припиненні вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.