Що буде з повноваженнями Зеленського без виборів в 2024 році: відповідь ЦВК

Як нагадав Дубовик, українське законодавство не передбачає проведення виборів під час воєнного стану.

"Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента призначаються постановою Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів", - сказав він.

Якщо вибори президента не відбудуться, то повноваження Зеленського будуть автоматично продовжені, зазначив Дубовик. Це ж стосується і повноважень парламенту.

"Скільки б не було спекуляцій щодо цієї теми, в Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції. Немає новообраного після закінчення воєнного стану складу ВР - працює чинний склад. Не буде нового президента, обраного на виборах - черговий президент продовжує виконувати свої повноваження", - пояснив представник ЦВК.

А от стосовно можливості чи неможливості проведення місцевих виборів, за словами Дубовика, говорити поки що зарано, оскільки повноваження місцевого самоврядування вичерпуються лише у 2025 році.

Вибори під час війни

Зазначимо, вибори президента в Україні мали б пройти навесні 2024 року, а саме - наприкінці березня. Але воєнний стан робить їх неможливими.

Водночас деякі західні політики закликали Україну провести вибори в умовах війни. У відповідь на такі заклики Зеленський називав умови, за яких це могло б бути можливим. Зокрема, західні партнери мають профінансувати ці вибори, а також направити своїх спостерігачів в окопи на фронт, адже військові також повинні голосувати.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що президент України зважує всі "за" та "проти" виборів. Однак пізніше Зеленський заявив, що наразі питання виборів не на часі.

"Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі", - наголошував він.