Что будет с полномочиями Зеленского без выборов в 2024 году: ответ ЦИК

Как напомнил Дубовик, украинское законодательство не предусматривает проведение выборов во время военного положения.

"Поэтому никаких сообщений, или никаких вещей ЦИК не только не получил, но и не мог получить. Мы независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности, президента назначаются постановлением Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", - сказал он.

Если выборы президента не состоятся, полномочия Зеленского будут автоматически продлены, отметил Дубовик. То же касается и полномочий парламента.

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции. Нет новоизбранного после окончания военного положения состава ВР - работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах - очередной президент продолжает выполнять свои полномочия", - пояснил представитель ЦИК.

А вот о возможности или невозможности проведения местных выборов, по словам Дубовика, говорить пока рано, поскольку полномочия местного самоуправления иссякают только в 2025 году.

Выборы во время войны

Отметим, выборы президента в Украине должны были бы пройти весной 2024 года, а именно - в конце марта. Но военное положение делает их невозможными.

В то же время, некоторые западные политики призывали Украину провести выборы в условиях войны. В ответ на такие призывы Зеленский называл условия, при которых это могло быть возможным. В частности, западные партнеры должны профинансировать эти выборы, а также направить своих наблюдателей в окопы на фронт, ведь военные тоже должны голосовать.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" выборов. Однако позже Зеленский заявил, что сейчас вопрос выборов не ко времени.

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", - подчеркивал он.