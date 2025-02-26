Що буде з повісткою, якщо вона співпала відрядженням: пояснення адвоката

Повістка співпала з відрядженням: що робити

Анулювати повістку можна лише в тому разі, коли людина з’явиться по ній особисто в призначену дату, каже адвокат.

"Будь-які інші варіанти не з’являтися, навіть якщо людина має відстрочку, пов’язані з тим, що людину в подальшому можуть оголосити в розшук. Бо в додатку Резерв+ буде світитися інформація, що відбувається порушення правил військового обліку", – додає Катерина Аніщенко.

Якщо говорити про випадки, що у призначену дату по повістці людина не з’явилася, бо була у відрядженні, то людина має завчасно повідомити ТЦК та СП про те, що не зможе прийти, каже адвокат.

Також нерідко повістку з інформацією про те, що працівнику треба з’явитися в ТЦК в конкретну дату отримує роботодавець. В таких випадках роботодавець сам має завчасно повідомити військкомат, що не може забезпечити явку працівника в цей день.

"Якщо йдеться про те, що людина була у відрядженні і в цей момент дізналася про отримання повістки, вона має взяти наказ на відрядження, бажано також взяти наказ на працевлаштування. І з’явитися з цими документами особисто до ТЦК з метою усунення можливих наслідків за неявкою по повістці", – пояснює фахівець "Riyako&Partners".