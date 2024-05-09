Що буде з пенсією, якщо не платити внески з зарплати

Україна має власну солідарну пенсійну систему, яка ґрунтується на принципах страхового забезпечення населення в старості та під час важких життєвих обставин. Для отримання пенсії необхідно мати відповідний страховий стаж та сплачувати внески до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування " та роз’яснення ПФУ.

Цей стаж визначається у вигляді певної кількості місяців, протягом яких особа має підтверджені заробітки та сплачені внески до Пенсійного фонду. Чим більший страховий стаж у громадянина, тим більше можливостей у нього отримати достойну пенсію.

Невиплата внесків до Пенсійного фонду може мати серйозні наслідки для отримання пенсії. Якщо особа не сплачує внески, це може призвести до зменшення її страхового стажу, а отже, і до скорочення розміру пенсії. Крім того, вихід на пенсію буде пізніше, ніж у 60 років.

Умови виходу на пенсію у 2024 році

Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.

Альтернатива для людей без стажу

Пенсіонери після 65 років, які не мають страхового стажу, мають право на отримання альтернативної допомоги. Так звана "соціальна пенсія" виплачується також тим, кому виповнилося 63 роки, але їх страхового стажу недостатньо для оформлення повноцінної пенсії.

Так звана "соціальна пенсія" для людей, які не мають страхового стажу або його недостатньо, складає 2 361 гривню.

До такого виду виплат також нараховуються надбавки:

Для осіб віком від 70 до 74 роки - 300 гривень

Для осіб віком від 75 до 79 років - 456 гривень

Для осіб понад 80 років - додатково 570 гривень

Для отримання соціальних виплат необхідно звернутися до місцевого центру соціального захисту та надати пакет документів.

У виплатах можуть відмовити,

- якщо працює або має інший дохідний вид діяльності,

- у власності особи або її сім'ї є друга квартира або будинок або більше одного автомобіля,

- обстеження виявило недекларовані джерела доходу (здача в оренду нерухомості, нелегальна робота, дохід від утримання тварин, використання сільськогосподарської техніки)

- особа або члени її сім'ї здійснювали купували великі покупки протягом 12 місяців до подання заяви.

Розрахунок пенсії

На сьогоднішній день на розмір пенсії впливають три параметри:

- тривалість страхового стажу пенсіонера;

- відношення його заробітної плати в кожному місяці страхового стажу, що враховується для обчислення пенсії, до середньої заробітної плати по Україні в кожному з цих місяців;

- середня зарплата в країні за останні три роки перед зверненням за призначенням пенсії.

Закон визначає правила вилучення з підрахунку "невигідних" місяців зарплати (оптимізація заробітку).

Приклад обчислення: чоловік звернувся за призначенням пенсії у березні 2024 року

При зверненні за призначенням пенсії у 2024 році застосовується усереднений показник заробітної плати в Україні за 2021-2023 роки - 13 559,41 гривень.

У жовтні 2023 року людині нараховано 15 780 гривень заробітної плати. Середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за цей місяць -14 882,88 гривень.

Тож місячний коефіцієнт заробітної плати за жовтень 2023 року - 1,06028. Аналогічно розраховуються коефіцієнти за кожен з місяців періоду. Сума таких коефіцієнтів ділиться на їх кількість, визначається коефіцієнт заробітної плати (наприклад, після проведення оптимізації заробітку він склав 2,54507.

У чоловіка 35 років страхового стажу (420 місяців).

Тож індивідуальний коефіцієнт страхового стажу для обчислення його пенсії складе - 0,35000 ((408 х 1%) / (100% х 12).

Розмір призначеної пенсії становитиме 12 078,38 гривень.