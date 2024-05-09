Что будет с пенсией, если не платить взносы с зарплаты

Украина имеет свою солидарную пенсионную систему, которая основывается на принципах страхового обеспечения населения в старости и во время тяжелых жизненных обстоятельств. Для получения пенсии необходимо иметь соответствующий страховой стаж и уплачивать взносы в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании " и разъяснение ПФУ.

Этот стаж определяется в виде определенного количества месяцев, в течение которых человек имеет подтвержденные заработки и уплаченные взносы в Пенсионный фонд. Чем больше страховой стаж у гражданина, тем больше возможностей у него получить достойную пенсию.

Невыплата взносов в Пенсионный фонд может иметь серьезные последствия для получения пенсии. Если человек не платит взносы, это может привести к уменьшению его страхового стажа, а значит, и к сокращению размера пенсии. Кроме того, выход на пенсию будет позже, чем в 60 лет.

Условия выхода на пенсию в 2024 году

Законом определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.

Для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2027 году при наличии не менее 24 лет страхового стажа.

Минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет.

Альтернатива для людей без стажа

Пенсионеры после 65 лет, не имеющие страхового стажа, имеют право на получение альтернативной помощи. Так называемая "социальная пенсия" выплачивается также тем, кому исполнилось 63 года, но их страховой стаж недостаточно для оформления полноценной пенсии.

Так называемая "социальная пенсия" для людей, не имеющих страхового стажа или его недостаточно, составляет 2361 гривну.

К такому виду выплат также начисляются надбавки:

Для лиц от 70 до 74 года - 300 гривен

Для лиц от 75 до 79 лет - 456 гривен

Для лиц свыше 80 лет – дополнительно 570 гривен

Для получения социальных выплат необходимо обратиться в местный центр социальной защиты и предоставить пакет документов.

В выплатах могут отказать,

- если работает или имеет другой доходный вид деятельности,

- в собственности лица или его семьи есть вторая квартира или дом или более одного автомобиля,

- обследование выявило недекларируемые источники дохода (сдача в аренду недвижимости, нелегальная работа, доход от содержания животных, использование сельскохозяйственной техники)

- лицо или члены его семьи совершали покупавшие большие покупки в течение 12 месяцев до подачи заявления.

Расчет пенсии

На сегодняшний день на размер пенсии влияют три параметра:

- продолжительность страхового стажа пенсионера;

- отношение его заработной платы в каждом месяце страхового стажа, учитываемого для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев;

– средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.

Закон определяет правила изъятия из подсчета "невыгодных" месяцев зарплаты (оптимизация заработка).

Пример исчисления: мужчина обратился за назначением пенсии в марте 2024 года

При обращении за назначением пенсии в 2024 году применяется усредненный показатель заработной платы в Украине за 2021-2023 годы – 13 559,41 гривен.

В октябре 2023 года человеку начислено 15 780 гривен заработной платы. Средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за этот месяц –14 882,88 гривен.

Так что месячный коэффициент заработной платы за октябрь 2023 года - 1,06028. Аналогично рассчитываются коэффициенты за каждый из месяцев периода. Сумма таких коэффициентов делится на их количество, определяется коэффициент заработной платы (например, после проведения оптимизации заработка он составил 2,54507).

У мужчины 35 лет страхового стажа (420 месяцев).

Индивидуальный коэффициент страхового стажа для исчисления его пенсии составит - 0,35000 ((408 х 1%) / (100% х 12).

Размер назначенной пенсии составит 12 078,38 гривен.