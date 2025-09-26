ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Що буде з окупованими територіями, якщо не вийде повернути їх силою? Відповідь Зеленського

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 13:17
UA EN RU
Що буде з окупованими територіями, якщо не вийде повернути їх силою? Відповідь Зеленського Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Якщо у разі припинення вогню Україна не поверне силою окуповані території, це питання буде вирішуватись дипломатичним шляхом у майбутньому.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Axios.

Президент заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки ворогу і не визнає російську владу на окупованих територіях.

"Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави не виключив варіант компромісу, який, на його думку, буде вигідним "для всіх".

Мова йде про повернення ТОТ в майбутньому, якщо не вийде відвоювати ці території у ворога зброєю.

"Якщо завтра буде припинення вогню, усі зупиняться, і якщо у нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх", - сказав Зеленський.

Він додав також, що такі речі Україна повинна вирішувати шляхом діалогу і "з меншими втратами".

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що вірить у бажання американського лідера Дональда Трампа щодо перемоги України у війні з РФ.

Також президент напередодні розповів про зброю, яка змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Окупанти
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"