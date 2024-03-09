Що буде з курсом долара в Україні: прогноз банкіра наступний тиждень

"Власне інтервенції спрямовані на те, щоб стабілізувати (врівноважити) попит і пропозицію. Тобто обсяг "вливань" валюти на міжбанк може красномовно свідчити про поточний рівень попиту.

Як зазначив Лєсовий, з другої половини та до кінця лютого регулятор скорочував обсяги інтервенцій (в середньому у два рази - з 500-600 млн доларів до 200-300 млн доларів на тиждень). При цьому попит на валюту був трохи вищим, ніж пропозиція - в середньому на 10%. Саме це стало головною причиною кількаденного зростання курсів на 2,5-3%. Водночас цілком можливі схожі, але зворотні процеси, в разі, якщо: 1) регулятор збільшить обсяги інтервенцій, 2) поточний попит стане меншим за пропозицію.

"Таким чином, щоденні зміни на валютному ринку, навіть якщо кілька днів поспіль спостерігається зростання чи зниження курсів, варто розцінювати як природні ринкові зміни, про які неодноразово зазначав регулятор. Вільний ринок завжди досить мінливий, проте найголовніший аспект - це відсутність рвучких і загрозливих курсових змін. Наразі ринок убезпечений від швидкісного зростання чи зниження валютних курсів", - сказав банкір.

Прогноз курсу

Лєсовий прогнозує, що протягом наступного тижня очікується, що межі допустимих коливань залишаться майже без змін: 38,5-39,25 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку. Водночас поточні курсові зміни очікуються на рівні кількох останніх місяців: до 0,2 грн на міжбанку, до 0,5 грн на готівковому ринку. Різниця між курсами купівлі та продажу навряд чи зазнає змін: до 0,1 грн на безготівковому ринку, до 0,5 грн у комерційних банках та до 1 грн в обмінних пунктах (зростання курсу продажу в обмінниках може бути викликане поточним рівнем попиту: чим він буде вищим за пропозицію, тим більше шансів, що курс продажу зросте).

"Отже, попри всі суспільні, масмедійні хвилювання, валютний ринок перебуває в досить комфортній та безпечній "ринковій капсулі", куди не проникатиме емоційний вірус ажіотажу. Та й економічних підстав для небезпеки не має", - констатував Лєсовий

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту в Україні у лютому 2024 року знизився порівняно із січнем.

Це зумовлювалося стриманими бюджетними видатками, стійкою ситуацією з експортом, у тому числі завдяки функціонуванню морського коридору та поновленню експорту електроенергії, а також покращенням курсових очікувань населення на тлі певного зниження невизначеності надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Як зазначили в НБУ, офіційний курс гривні до долара в середньому практично не змінився порівняно з січнем. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,4%, а до кінця місяця скоротилася до 0,8%.