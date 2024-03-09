Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз банкира на следующую неделю

В течение 11-17 марта глобальные тренды валютного рынка не изменятся. В первую очередь речь идет о частично либерализированном межбанке, где регулятор мягко коррелирует курсы через механизм валютных интервенций.

"Собственно интервенции направлены на то, чтобы стабилизировать (уравновесить) спрос и предложение. То есть объем "вливаний" валюты на межбанк может красноречиво свидетельствовать о текущем уровне спроса", - сказал он.

Как отметил Лесовой, со второй половины и до конца февраля НБУ сокращал объемы интервенций (в среднем в два раза - с 500-600 млн долларов до 200-300 млн долларов в неделю). При этом спрос на валюту был несколько выше, чем предложение - в среднем на 10%. Именно это явилось главной причиной многодневного роста курсов на 2,5-3%. В то же время вполне возможны схожие, но обратные процессы, если: 1) регулятор увеличит объемы интервенций, 2) текущий спрос станет меньше предложения.

Таким образом, ежедневные изменения на валютном рынке, даже если несколько дней подряд наблюдается рост или снижение курсов, следует расценивать как естественные рыночные изменения, о которых неоднократно отмечал регулятор. Свободный рынок всегда достаточно изменчив, однако самый главный аспект - это отсутствие порывистых и угрожающих курсовых изменений. Сейчас рынок обезопасен от скоростного роста или снижения валютных курсов", - сказал банкир.

Прогноз курса

Лесовой прогнозирует, что в течение следующей недели ожидается, что пределы допустимых колебаний останутся почти без изменений: 38,5-39,25 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38,8-39,9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке. В то же время, текущие курсовые изменения ожидаются на уровне нескольких последних месяцев: до 0,2 грн на межбанке, до 0,5 грн на наличном рынке. Разница между курсами купли и продажи вряд изменится: до 0,1 грн на безналичном рынке, до 0,5 грн в коммерческих банках и до 1 грн в обменных пунктах (рост курса продаж в обменниках может быть вызван текущим уровнем спроса: чем он будет выше предложения, тем больше шансов, что курс продажи вырастет).

"Итак, несмотря на все общественные, массмедийные волнения, валютный рынок находится в достаточно комфортной и безопасной "рыночной капсуле", куда не будет проникать эмоциональный вирус ажиотажа. Да и экономических оснований для опасности нет", - констатировал Лесовой.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту в Украине в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем.

Это было обусловлено сдержанными бюджетными расходами, устойчивой ситуацией с экспортом, в том числе благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии, а также улучшением курсовых ожиданий населения на фоне определенного снижения неопределенности поступления внешней финансовой помощи.

Как отметили в НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем практически не изменился по сравнению с январем. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,4%, а к концу месяца сократилась до 0,8%.