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Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: финансовые аналитики улучшили прогнозы

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Украина, Среда 14 июня 2023 12:59
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: финансовые аналитики улучшили прогнозы Фото: курс доллара и инфляция в Украине будут снижаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфляционные и курсовые ожидания в Украине за последние два месяца улучшились. Финансовые аналитики обновили прогнозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Курс доллара

По данным НБУ, финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 40,04 грн/доллар.

Кроме того, банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины - 39,43 грн/доллар (данные за май).

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: финансовые аналитики улучшили прогнозы

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине упал за май на 0,5% до 37,59 гривен до минимума с июня прошло года. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,5%.

Инфляция

Финансовые аналитики также улучшили ожидания роста потребительских цен в следующие 12 месяцев до 13,5% с 16,2% в апреле.

Банкиры ожидают инфляцию 17,4% (прогноз за апрель), а население Украины - 11,2% (данные за май).

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: финансовые аналитики улучшили прогнозы

Отметим, в мае инфляция в Украине замедлилась до 15,3%. НБУ ожидает, что к концу года она буде меньше 15%, а в 2024 году меньше 10%.

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