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Інфляція сповільнилася: як змінилися ціни в Україні за останній місяць

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Україна, П'ятниця 09 червня 2023 15:00
Інфляція сповільнилася: як змінилися ціни в Україні за останній місяць Фото: річна інфляція в Україні у травні сповільнилася до 15,3% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у травні 2023 року, порівняно з травнем минулого року, зросли на 15,3%. Це менше, ніж річна інфляція на місяць раніше (17,9%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, місячна інфляція прискорилася до 0,5% (у квітні - 0,2%, у березні - 1,5%, у лютому - 0,7%, у січні - 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,8%.

Інфляція сповільнилася: як змінилися ціни в Україні за останній місяць

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування протягом року подорожчали на 19,7%. Найбільше подорожчали яйця - на 124,9% та овочі - 28,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 14,6%, на одяг та взуття на 2,1%.

Інфляція сповільнилася: як змінилися ціни в Україні за останній місяць

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 18,5%, охорона здоров'я на 14,0%, транспорт - на 10,6%, ціни на зв'язок зросли на 9,8%, на відпочинок та культуру на 11,6%, на освіту - на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали на 19,4%, різні товари та послуги на 17,9%.

Інфляція сповільнилася: як змінилися ціни в Україні за останній місяць

Уповільнення інфляції

За даними НБУ, подорожчання продовольчих товарів суттєво сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та паливо, відновленням виробничих та логістичних ланцюжків, у тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Крім того, зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов'язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили уповільнення подорожчання молочних продуктів та олії. Ціни на крупу та борошно знизилися, а на цукор – уповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб урожаям минулого року.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

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Інфляція в Україні Державна служба статистики
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