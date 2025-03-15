Що буде з курсом долара та як на валютний ринок України вплинуть торгові війни Трампа

Наступного тижня навряд чи варто очікувати якихось незвичайних подій на валютному ринку. Межі допустимих (очікуваних) коливань офіційного курсу залишаться на рівні 41,4-42 грн/долар.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
За його словами, така майже стабільна курсова ситуація є наслідком досить ефективної стратегії НБУ.
"Крім того, варто згадати суто сезонний аспект - це підготовка аграріїв до посівної, що зазвичай супроводжується збільшенням пропозиції на валютному ринку. Відтак, що є цілком об’єктивним, Нацбанк зменшить свою регуляторну присутність на валютному ринку, відповідно скоротивши обсяг валютних інтервенцій", - сказав він.
Лєсовий також зазначив, що на ринку, як і кілька тижнів поспіль, спостерігатиметься вирівнювання готівкового та безготівкового курсів, різниця між якими буде маже на нулі.
"Після запровадження мит для Канади, Китаю та Мексики курс долара на світових ринках знизився на майже 0,5%. Адже зворотні економічні заходи цих країн можуть спровокувати зростання інфляції і відповідно знецінення американської валюти. І очікується, що це лише початок", - розповів банкір.
Він нагадав у 2025 році прогнозувалося, що інфляція в США складе до 2,5%, однак вочевидь ця цифра вже буде інакшою.
"Звісно, зниження вартості долара США згодом позначиться на українських курсах цієї валюти. Тому навряд чи варто очікувати якихось різких стрибків курсу долара. Натомість не можна виключати посилення коливань євро, яке трохи зміцнило свої позиції (однак, якщо США запровадять нові мита проти країн ЄС, то цілком можливе просідання курсу європейської валюти)", - додав Лєсовий.
Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (17-23 березня) будуть такими:
"Ситуація на валютному ринку залишається досить прогнозованою: будь-які сюрпризи майже виключені. Регулятор тримає руку на пульсі, і в разі будь-яких, навіть потенційних загроз, діятиме оперативно та ефективно", констатував банкір.
Нагадаємо, курс долара зріс минулого тижня. У підсумку долар подорожчав на 29 копійок до 41,50 гривень.
Тарифна війна президента США Дональда Трампа проти союзників вже призвела до падіння американських фондових ринків. Поки що це Україні ніяк не загрожує, але якщо ситуація обернеться глобальною кризою, то негативного впливу уникнути не вдасться.