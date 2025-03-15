Что будет с курсом доллара и как на валютный рынок Украины повлияют торговые войны Трампа

По его словам, такая почти стабильная курсовая ситуация является следствием достаточно эффективной стратегии НБУ.

"Кроме того, стоит упомянуть чисто сезонный аспект - это подготовка аграриев к посевной, что обычно сопровождается увеличением предложения на валютном рынке. Поэтому, что вполне объективно, Нацбанк уменьшит свое регуляторное присутствие на валютном рынке, соответственно сократив объем валютных интервенций", - сказал он.

Лесовой также отметил, что на рынке, как и несколько недель подряд, будет наблюдаться выравнивание наличного и безналичного курсов, разница между которыми будет почти на нуле.

Влияние торговых войн Трампа

"После введения пошлин для Канады, Китая и Мексики курс доллара на мировых рынках снизился почти на 0,5%. Ведь обратные экономические меры этих стран могут спровоцировать рост инфляции и соответственно обесценивание американской валюты. И ожидается, что это только начало", - рассказал банкир.

Он напомнил, что в 2025 году прогнозировалось, что инфляция в США составит до 2,5%, однако очевидно эта цифра уже будет другой.

"Конечно, снижение стоимости доллара США впоследствии скажется на украинских курсах этой валюты. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то резких скачков курса доллара. Зато нельзя исключать усиления колебаний евро, которое немного укрепило свои позиции (однако, если США введут новые пошлины против стран ЕС, то вполне возможно проседание курса европейской валюты)", - добавил Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (17-23 марта) будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Ситуация на валютном рынке остается достаточно прогнозируемой: любые сюрпризы почти исключены. Регулятор держит руку на пульсе, и в случае любых, даже потенциальных угроз, будет действовать оперативно и эффективно", констатировал банкир.