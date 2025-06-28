Що буде з курсом долара та євро: прогноз банкіра на початок липня

За його словами, тренд на періодичну зміну векторів збережеться. Важливим також стане максимальне наближення одне до одного курсів міжбанку та готівкового ринку - цей тренд спостерігається вже близько 2 місяців.

Щодо стратегії НБУ, то вона не зазнає змін: будь-які потенційні перекоси попиту і пропозиції тамуватимуться валютними інтервенціями, які, також будуть на звичному рівні - до 600-700 млн доларів на тиждень, сказав банкір

"Тобто можна сказати, що у перший тиждень липня ситуація з доларом суттєво не зміниться: коливання відбуватимуться в проміжку 41,4-41,9 гривень", - прогнозує банкір

На його думку, світові події навряд чи істотно тиснутимуть на українських ринок: режим "керованої гнучкості" забезпечує помірні курсові зміни, що в разі потреби компенсуватимуться обсягами валютних інтервенцій

Курс євро

Разом з тим курс євро, як і раніше залежатиме від світових котувань пари долар/євро. "І поки основні питання майбутніх економічних взаємин є нерозв’язаними (на 9 липня заплановане введення США мит на товари з ЄС у розмірі 50%), то співвідношення цих валют залишиться на рівні 1 євро - 1,12-1,15 долара", - сказав він.

За його словами, важливою стане ситуація на Близькому Сході. Війна Ізраїля проти Ірану внесла свої корективи в ціни на енергоносії. "Однак, на мій погляд, така ситуація не спричинить обвал ані долара, ані євро. Звісно, курсова динаміка може бути помітною, однак, скоріше за все, без надмірних сенсацій", - додав банкір.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (30 червня - 6 липня):

"Коридори" допустимих валютних змін складуть 41,5-41,9 грн/долар та 46,5-48,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42 грн/долар та 46,5-48,5 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, початок липня стане логічним продовження червня: курсові рамки допустимих змін не розширяться, не посунуться, а курс євро відповідатиме світовій вартості цієї валюти у парі з доларом", - констатував Лєсовий.