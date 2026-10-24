Що буде з курсом долара та євро наприкінці жовтня: прогноз банкіра на тиждень

Прогноз курсів валют (26 жовтня - 1 листопада)

За прогнозами експерта, очікуються такі межі курсових коливань:

Міжбанк: долар - 44,85-45,25 грн/долар, євро — 50-51 грн/євро.

Готівковий ринок: долар - 44,8-45,5 грн/долар, євро - 50-52 грн/євро.

Роль НБУ та стан міжнародних резервів

Як зазначає Лєсовий, ринкова рівновага зараз тримається на здатності регулятора компенсувати дисбаланс попиту й пропозиції.

На початок жовтня міжнародні резерви НБУ становили 47,1 млрд доларів. Попри скорочення порівняно з попередніми періодами, цього ресурсу вистачає приблизно на 4 місяці майбутнього імпорту (для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення обсяг становив 27,4 млрд доларів).

За умови належного міжнародного фінансування до кінця року резерви потенційно можуть наблизитися до 70 млрд доларів.

Фактори тиску: дефіцит торгівлі, пальне та інфляція

Серед головних чинників, що створюють тиск на валютний ринок:

Зовнішньоторговельний дефіцит: за 9 місяців імпорт товарів в Україну перевищив 75,1 млрд доларів, тоді як експорт склав майже 29,6 млрд доларів. Товарний розрив сягнув близько 45,5 млрд доларів.

Енергетичний чинник: високі ціни на нафту та нафтопродукти збільшують вартість імпорту пального та витрати бізнесу, зокрема під час масованих атак, коли виникають додаткові витрати на енергозабезпечення.

Прискорення інфляції: у вересні ціни зросли на 2,1% (річна інфляція досягла 10%). Жовтневе подорожчання оцінюється у 1,7-2% (приблизно 10,9-11,2% у річному вимірі). Першопричиною багатьох економічних негараздів є війна.

Рішення щодо облікової ставки та ситуація з євро

Важливим для ринку стане рішення НБУ щодо облікової ставки 29 жовтня. Не виключено, що ставка залишиться на рівні 16%, однак можливе її підвищення до 16,5%.

Щодо здешевлення євро, банкір пояснює це міжнародними чинниками: зміцненням долара та економічними проблемами єврозони, що змінює співвідношення EUR/USD. Тому навіть за стабільного долара євро може рухатися вниз.

Головними запобіжниками від курсових потрясінь залишатимуться достатні міжнародні резерви та можливість НБУ оперативно проводити інтервенції.