Что будет с курсом доллара и евро в конце октября: прогноз банкира на неделю

Прогноз курсов валют (26 октября - 1 ноября)

По прогнозам эксперта, ожидаются следующие пределы курсовых колебаний:

Межбанк: доллар - 44,85-45,25 грн/доллар, евро - 50-51 грн/евро.

Наличный рынок: доллар - 44,8-45,5 грн/доллар, евро - 50-52 грн/евро.

Роль НБУ и состояние международных резервов

Как отмечает Лесовой, рыночное равновесие сейчас держится на способности регулятора компенсировать дисбаланс спроса и предложения.

На начало октября международные резервы НБУ составили 47,1 млрд долларов. Несмотря на сокращение по сравнению с предыдущими периодами этого ресурса хватает примерно на 4 месяца будущего импорта (для сравнения, накануне полномасштабного вторжения объем составил 27,4 млрд долларов).

При надлежащем международном финансировании к концу года резервы потенциально могут приблизиться к 70 млрд долларов.

Факторы давления: дефицит торговли, топливо и инфляция

Среди главных факторов, оказывающих давление на валютный рынок:

Внешнеторговый дефицит: за 9 месяцев импорт товаров в Украину превысил 75,1 млрд долларов, тогда как экспорт составил почти 29,6 млрд долларов. Товарный разрыв составил около 45,5 млрд долларов.

Энергетический фактор: высокие цены на нефть и нефтепродукты увеличивают стоимость импорта горючего и расхода бизнеса, в частности, во время массированных атак, когда возникают дополнительные затраты на энергообеспечение.

Ускорение инфляции: в сентябре цены выросли на 2,1% (годовая инфляция достигла 10%). Октябрьское подорожание оценивается в 1,7-2% (около 10,9-11,2% в годовом измерении). Первопричиной многих экономических проблем является война.

Решения по учетной ставке и ситуация с евро

Важным для рынка станет решение НБУ по учетной ставке 29 октября. Не исключено, что ставка останется на уровне 16%, однако возможно ее повышение до 16,5%.

Что касается удешевления евро, то банкир объясняет это международными факторами: укреплением доллара и экономическими проблемами еврозоны, что изменяет соотношение EUR/USD. Поэтому даже при стабильном долларе евро может двигаться вниз.

Главными предохранителями от курсовых потрясений останутся достаточные международные резервы и возможность НБУ оперативно проводить интервенции.