Що буде з курсом долара: прогноз на початок наступного року

Рівень міжнародної фінансової підтримки дозволяє НБУ на горизонті найближчих місяців продовжувати притримуватись політики фіксованого курсу. Проте підвищений попит може призвести до зростання курсу на готівковому ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард".

"Не дивлячись на те, що темпи продажів з валютних резервів наразі пришвидшились і, скоріш за все, в січні також будуть високими, НБУ може зберегти офіційний курс, а разом з ним і коридор торгів на міжбанку на теперішньому рівні", - сказав він.

За його словами, зв’язок готівкового сегменту валютного ринку з міжбанківським валютним ринком зараз суттєво обмежений, через що фактори сезонного підвищення попиту на імпортні товари (споживчі товари, енергоносії, тощо) мають обмежений вплив на курс в обмінниках.

"Але не виключено, що від притоку гривні в кінці року буде пожвавлення попиту в готівковому сегменті і певне здорожчання долара в обмінниках", - прогнозує експерт.