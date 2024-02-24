Что будет с курсом доллара: прогноз банкира на следующую неделю

Последние дни февраля и первые дни весны не станут слишком сенсационными на валютном рынке: ситуация будет развиваться достаточно динамично, но без ущерба трендам на постепенную либерализацию рынка со стороны Национального банка.

"Конечно, заголовки новостей могут быть разными, но парадигма рынка не изменится: на фоне ежедневных курсовых изменений, все же они не будут слишком заметными, они скорее всего будут "косметическими": 0,2-0,3 гривен на межбанке и 0 ,3-0,5 гривен на наличном рынке", - сказал банкир.

По его словам, как и неделей ранее, курсовые колебания 26 февраля - 3 марта могут происходить как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения, однако в пределах условных коридоров: 38,5-39,5 грн/доллар и 41, 5-43 грн/евро на межбанке и 38,8-39,9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке (другими словами, курсовые пределы допустимых колебаний останутся почти без изменений).

Что влияет на рынок

Среди главных факторов, способных сказаться на рынке на следующей неделе, Лесовой назвал международную финпомощь, сроки и объемы траншей и преодоление экспортных преград на западных границах, от чего зависят объемы валютной выручки.

Также ожидается, что в определенной степени спадет напряжение, вызванное с одной стороны пестрыми и противоречивыми суждениями о внутренних украинских вопросах (например, об изменении руководства ВСУ, мобилизационных мерах и т.п.), а с другой - решением вопроса финпомощи от США. По мнению банкира, именно эти два фактора мощно давили на рынок, то и дело подталкивая спрос вверх, который регулятору пришлось оперативно преодолевать, увеличивая объемы валютных интервенций.

"Таким образом, изменение времен года вряд ли существенно отразится на валютном рынке: в дальнейшем будет действовать режим "управляемой гибкости", что позволит регулятору предотвратить любые кризисные явления и сохранять баланс между спросом и предложением. Следовательно, стратегических курсовых изменений не стоит ждать: рынок будет достаточно сбалансированным и прогнозируемым", - считает Лесовой.