Що буде з курсом долара: Пишний розповів, чого очікувати від НБУ

"Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу - це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано", - написав він.

За його словами, валютно-курсова політика НБУ і надалі спрямовуватиметься на збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку. Це важливо для виконання ключового завдання НБУ збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цілі 5% найближчими роками.

"Для цього НБУ зберігатиме активну присутність на ринку: компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів. Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидва боки (і в бік послаблення, і в бік зміцнення) як на відносно коротких, так і на триваліших часових проміжках залежно від зміни ринкових умов", - повідомив Пишний.

Голова НБУ також повідомив, що НБУ й надалі буде уважно стежити за станом ринку, щоб уникати потрясінь.

Курс долара в Україні

НБУ з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості. Офіційний обмінний курс щодо долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, попри те, що де-юре валютний курс є плаваючим.