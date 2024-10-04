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Что будет с курсом доллара: Пышный рассказал, чего ожидать от НБУ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины продолжит политику "управляемой гибкости" и будет избегать резких изменений курса гривны по отношению к доллару. Возвращаться к плавающему курсу пока рано.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Кардинальных изменений в нашей валютно-курсовой политике ожидать не стоит. Мы остаемся в режиме управляемой гибкости курса. По нашему мнению, этот режим является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты. Хотя мы всегда отмечаем, что управляемая гибкость курса - это промежуточный формат , о переходе к полноценному плаванию курса говорить точно рано", - нависал он.

По его словам, валютно-курсовая политика НБУ и дальше будет направляться на сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке. Это важно для выполнения ключевой задачи НБУ сохранения инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращения ее к цели в 5% в ближайшие годы.

"Для этого НБУ будет сохранять активное присутствие на рынке: компенсировать структурный дефицит иностранной валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Это будет способствовать умеренным колебаниям гривны в обе стороны (и в сторону ослабления, и в сторону укрепления) как на относительно коротких, так и на более продолжительных временных промежутках в зависимости от изменения рыночных условий", - сообщил Пышный.

Глава НБУ также сообщил, что НБУ и дальше будет внимательно следить за состоянием рынка, чтобы избегать потрясений.

Курс доллара в Украине

НБУ с 3 октября 2023 г. перешел в режим управляемой гибкости. Официальный обменный курс по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривни к доллару, устанавливаемый НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

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