Що буде з курсом долара до Нового року: прогноз голови фінансового комітету Ради

"Жодних фінансово-економічних підстав немає для того, щоб здешевлювалася гривня", - сказав він.

За його словами, у третьому кварталі Україна має позитивний платіжний баланс - 2,2 млрд доларів. А також позитивний прогноз платіжного балансу на 1,1 млрд доларів в останньому кварталі року.

"У нас є достатньо ритмічна допомога партнерів, яка надходить до нас. Понад 45% зовнішньої допомоги з листопада надходить за рахунок грантів. Золотовалютний резерв складає більше 25 млрд доларів, тобто три місяці імпорту гарантовано", - сказав Гетманцев.

Він нагадав про позицію НБУ з цього приводу. "Мені здається, що НБУ чітко дав зрозуміти, що до кінця року не буде якихось змін офіційного курсу і для цього підстав немає", - додав він.