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Що буде, якщо видалити каталізатор з автомобіля: подробиці

Четвер 24 жовтня 2024 08:15
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Що буде, якщо видалити каталізатор з автомобіля: подробиці Фото: що буде, якщо видалити каталізатор з автомобіля (yorkcountysheriff.com)
Автор: Константин Широкун

Не хотілось би взагалі говорити про такі речі, як видалення з автомобіля якихось заводських деталей, але… Коли питання стоїть "або машина без каталізатора, або ти без машини", доводиться розглядати і такі варіанти.

Про те, наскільки доцільно позбуватись штатного каталізатора автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autoсеntre.

Каталітичний нейтралізатор вихлопних газів призначений для покращення екологічних показників автомобіля. Він знижує вміст у відпрацьованих газах таких токсичних речовин як СО, СН та інших. Цей вузол доволі дорогий, коштує кількасот євро, тому коли він виходить з ладу, чимало автомобілістів не купують новий, а відмовляються від нього зовсім. До чого це призводить, ми зараз і поговоримо.

Викинув каталізатор: що далі?

По-перше, просто так вирізати цю "банку" найчастіше не можна. Крім того, що замість неї вварюється шматок труби, чи щось подібне, потрібно інтегрувати в електронну систему керування двигуном певні емулятори. Які будуть обманювати ЕБУ і звітувати йому, що з відпрацьованими газами все гаразд. Іноді це питання вирішується перепрограмуванням блока управління.

Що буде, якщо видалити каталізатор з автомобіля: подробиці

Зазначені процедури не завжди проходять гладко, але припустимо, що все вийшло, як було задумано. Що отримує власник машини, позбувшись каталізатора:

Плюси

  • Економія грошей при виході з ладу старого каталізатора. Тим більше що старий вузол можна здати на брухт;
  • Не потрібно буде замінювати "кат" у майбутньому;
  • Не буде проблем з відмовою каталізатора, характерних для машин з великим пробігом і через нештатні ситуації під час експлуатації: неякісне паливо, пропуски запалювання, руйнування керамічних стільників каталізатора;
  • В окремих випадках "полегшується дихання" двигуна, оскільки знижується опір випускного тракту; тобто незначно зростає потужність і падає витрата пального.

Мінуси

  • Видалення з машини штатної "екології" є порушенням Правил дорожнього руху України (п. 31.4.6);
  • Автомобіль стає більш шкідливим для навколишнього середовища;
  • Може підвищитись шумність роботи силового агрегата;
  • Загроза отримати штраф при контролі токсичності вихлопу;
  • Неможливість пройти технічний огляд (якщо такий буде повернений для приватних авто);
  • Загроза отримати відмову при виїзді за кордон (якщо прикордонники влаштують машині перевірку).

Чому каталізатор виходить з ладу

Якщо ви будете знати причини, з яких нейтралізатор виходить з ладу, це може допоможе вам продовжити його ресурс. Типові причини цієї неприємної події такі:

  • Машину заправили паливом з невідповідним октановим числом. Догоряючи у вихлопному тракті, воно оплавляє стільники каталізатора, які перестають пропускати вихлопні гази;
  • Система запалювання пропускає іскру в одному з циліндрів. Пальне, що не згоріло в циліндрі, потрапляє в каталізатор і знов таки догоряє в ньому, оплавляючи його стільники;
  • Несправні форсунки переливають паливо. Наслідки ті самі, що й у попередньому випадку;
  • Датчик кисню (лямбда-зонд) дає некоректний сигнал в ЕБУ, провокує передозування палива, яке догоряє у випускному тракті, зокрема і в каталізаторі;
  • Руйнування стільників каталізатора. У деяких моделей керамічний наповнювач розтріскується через струс або різке охолодження в крижаній калюжі під час руху. Також є приклади осипання кераміки через заводський брак.

Що буде, якщо видалити каталізатор з автомобіля: подробиці

Коротко

Як на нас, викидати каталізатор з машини – варварський прийом. Коли ви вже взяли на себе статус власника сучасного авто, вам належить підтримувати його таким, яким його створили конструктори. Тим більше, що і законодавство подібні "вдосконалення" не заохочує.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати шиномонтаж для cезонного перевзування автомобіля.

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