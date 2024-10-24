Що буде, якщо видалити каталізатор з автомобіля: подробиці

Не хотілось би взагалі говорити про такі речі, як видалення з автомобіля якихось заводських деталей, але… Коли питання стоїть "або машина без каталізатора, або ти без машини", доводиться розглядати і такі варіанти.

Каталітичний нейтралізатор вихлопних газів призначений для покращення екологічних показників автомобіля. Він знижує вміст у відпрацьованих газах таких токсичних речовин як СО, СН та інших. Цей вузол доволі дорогий, коштує кількасот євро, тому коли він виходить з ладу, чимало автомобілістів не купують новий, а відмовляються від нього зовсім. До чого це призводить, ми зараз і поговоримо.

Викинув каталізатор: що далі?

По-перше, просто так вирізати цю "банку" найчастіше не можна. Крім того, що замість неї вварюється шматок труби, чи щось подібне, потрібно інтегрувати в електронну систему керування двигуном певні емулятори. Які будуть обманювати ЕБУ і звітувати йому, що з відпрацьованими газами все гаразд. Іноді це питання вирішується перепрограмуванням блока управління.

Зазначені процедури не завжди проходять гладко, але припустимо, що все вийшло, як було задумано. Що отримує власник машини, позбувшись каталізатора:

Плюси

Економія грошей при виході з ладу старого каталізатора. Тим більше що старий вузол можна здати на брухт;

Не потрібно буде замінювати "кат" у майбутньому;

Не буде проблем з відмовою каталізатора, характерних для машин з великим пробігом і через нештатні ситуації під час експлуатації: неякісне паливо, пропуски запалювання, руйнування керамічних стільників каталізатора;

В окремих випадках "полегшується дихання" двигуна, оскільки знижується опір випускного тракту; тобто незначно зростає потужність і падає витрата пального.

Мінуси

Видалення з машини штатної "екології" є порушенням Правил дорожнього руху України (п. 31.4.6);

Автомобіль стає більш шкідливим для навколишнього середовища;

Може підвищитись шумність роботи силового агрегата;

Загроза отримати штраф при контролі токсичності вихлопу;

Неможливість пройти технічний огляд (якщо такий буде повернений для приватних авто);

Загроза отримати відмову при виїзді за кордон (якщо прикордонники влаштують машині перевірку).

Чому каталізатор виходить з ладу

Якщо ви будете знати причини, з яких нейтралізатор виходить з ладу, це може допоможе вам продовжити його ресурс. Типові причини цієї неприємної події такі:

Машину заправили паливом з невідповідним октановим числом. Догоряючи у вихлопному тракті, воно оплавляє стільники каталізатора, які перестають пропускати вихлопні гази;

Система запалювання пропускає іскру в одному з циліндрів. Пальне, що не згоріло в циліндрі, потрапляє в каталізатор і знов таки догоряє в ньому, оплавляючи його стільники;

Несправні форсунки переливають паливо. Наслідки ті самі, що й у попередньому випадку;

Датчик кисню (лямбда-зонд) дає некоректний сигнал в ЕБУ, провокує передозування палива, яке догоряє у випускному тракті, зокрема і в каталізаторі;

Руйнування стільників каталізатора. У деяких моделей керамічний наповнювач розтріскується через струс або різке охолодження в крижаній калюжі під час руху. Також є приклади осипання кераміки через заводський брак.

Коротко

Як на нас, викидати каталізатор з машини – варварський прийом. Коли ви вже взяли на себе статус власника сучасного авто, вам належить підтримувати його таким, яким його створили конструктори. Тим більше, що і законодавство подібні "вдосконалення" не заохочує.